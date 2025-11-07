Globalni OnePlus 15 imat će veliku bateriju kao i kineski model

OnePlus 15 službeno je predstavljen u Kini prošloga mjeseca, a globalna premijera zakazana je za 13. studeni

Mobiteli predstavljeni za kinesko tržište nerijetko se razlikuju od globalnih inačica, pogotovo kada je riječ o kapacitetu baterije. No, čini se da to neće biti slučaj za nedavno predstavljeni OnePlus 15 koji će stići na globalnu pozornicu 13. studenog.

Baš kao i kineska verzija, globalni OnePlus 15 imat će LTPO OLED zaslon 1,5K rezolucije i frekvencije osvježavanja od 165 Hz. Zaslon će postizati 1.800 nita u načinu visoke svjetline, dok će minimalna svjetlina iznositi samo 1 nit. Certificiran je od strane TÜV Rheinlanda za zaštitu očiju te ima opcije Eye Comfort Reminder i Eye Comfort Mode u igrama, koji suptilno prilagođavaju zasićenost boja kako bi se smanjio umor očiju.

Budući da zaslon podržava visokih 165 Hz, OnePlus obećava da će korisnici moći igrati pri 165 FPS-a u popularnim mobilnim igrama kao što su Call of Duty: Mobile, Brawl Stars i Clash of Clans. Prema njihovim navodima, druge će se igre vrtjeti u stalnih 120 FPS-a. Sve bi to trebalo raditi glatko zahvaljujući Qualcommovom Snapdragonu 8 Eliteu Gen 5.

Treba istaknuti i 360-stupanjski sustav hlađenja Cryo-Velocity koji koristi 3D komoru za isparavanje površine od 5.731 mm² za učinkovito raspršivanje topline, kao i aerogel izolacijski sloj inspiriran zrakoplovnom tehnologijom te stražnji pokrov od bijelog grafita za ravnomjerno odvođenje topline. Sve to bi trebalo osigurati ugodan osjećaj u ruci, bez obzira koliko dugo igrate.

Iako sve ovo zvuči primamljivo, globalnim korisnicima će se vjerojatno najviše svidjeti baterija od 7.300 mAh koja podržava 120-vatno žično i 50-vatno bežično punjenje. Iz OnePlusa obećavaju da će baterija zadržati najmanje 80 posto svog početnog kapaciteta nakon 4 godine korištenja i da će pouzdano raditi na temperaturama do -20°C.

Kao što se i očekuje, OnePlus 15 će stići s OxygenOS-om 16 temeljenim na Androidu 16. Uređaj nosi IP66, IP68, IP69 i IP69K certifikate otpornosti na prašinu i vodu.