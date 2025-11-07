Globalni OnePlus 15 imat će veliku bateriju kao i kineski model

OnePlus 15 službeno je predstavljen u Kini prošloga mjeseca, a globalna premijera zakazana je za 13. studeni

Matej Markovinović petak, 7. studenog 2025. u 16:39

Mobiteli predstavljeni za kinesko tržište nerijetko se razlikuju od globalnih inačica, pogotovo kada je riječ o kapacitetu baterije. No, čini se da to neće biti slučaj za nedavno predstavljeni OnePlus 15 koji će stići na globalnu pozornicu 13. studenog.

Baš kao i kineska verzija, globalni OnePlus 15 imat će LTPO OLED zaslon 1,5K rezolucije i frekvencije osvježavanja od 165 Hz. Zaslon će postizati 1.800 nita u načinu visoke svjetline, dok će minimalna svjetlina iznositi samo 1 nit. Certificiran je od strane TÜV Rheinlanda za zaštitu očiju te ima opcije Eye Comfort Reminder i Eye Comfort Mode u igrama, koji suptilno prilagođavaju zasićenost boja kako bi se smanjio umor očiju.

Budući da zaslon podržava visokih 165 Hz, OnePlus obećava da će korisnici moći igrati pri 165 FPS-a u popularnim mobilnim igrama kao što su Call of Duty: Mobile, Brawl Stars i Clash of Clans. Prema njihovim navodima, druge će se igre vrtjeti u stalnih 120 FPS-a. Sve bi to trebalo raditi glatko zahvaljujući Qualcommovom Snapdragonu 8 Eliteu Gen 5.

Treba istaknuti i 360-stupanjski sustav hlađenja Cryo-Velocity koji koristi 3D komoru za isparavanje površine od 5.731 mm² za učinkovito raspršivanje topline, kao i aerogel izolacijski sloj inspiriran zrakoplovnom tehnologijom te stražnji pokrov od bijelog grafita za ravnomjerno odvođenje topline. Sve to bi trebalo osigurati ugodan osjećaj u ruci, bez obzira koliko dugo igrate.

Iako sve ovo zvuči primamljivo, globalnim korisnicima će se vjerojatno najviše svidjeti baterija od 7.300 mAh koja podržava 120-vatno žično i 50-vatno bežično punjenje. Iz OnePlusa obećavaju da će baterija zadržati najmanje 80 posto svog početnog kapaciteta nakon 4 godine korištenja i da će pouzdano raditi na temperaturama do -20°C.

Kao što se i očekuje, OnePlus 15 će stići s OxygenOS-om 16 temeljenim na Androidu 16. Uređaj nosi IP66, IP68, IP69 i IP69K certifikate otpornosti na prašinu i vodu.

 



Uzmi AV receiver na rate

Denon, Yamaha, Marantz

Iskoristi posebnu ponudu i nabavi vrhunski AV receiver uz mogućnost plaćanja do 36 rata bez kamata! Uživaj u savršenom kućnom kinu i bogatom zvuku – ponuda vrijedi ograničeno.

Kupi

Best Buy 8K receiver

Na rate

DENON AVR-X2800H

Denon AVR-X2800H pruža vrhunski 8K video, 3D zvuk i snažnih 95W po kanalu. Uživaj u Dolby Atmos i DTS:X surroundu, bežičnom HEOS streamingu te potpunoj povezivosti uz 6 HDMI ulaza. Savršen za kućna kina srednje veličine.

699 € Kupi

Personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Pogodni za manje i srednje velike sobe.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Sofisticiran, čist i suvremen dizajn

Akcija

Q ACOUSTICS 5040

Q Acoustics 5040 holme oak samostojeci zvucnik, dvije novo razvijene 12,5 cm bas/srednjotonske jedinice, visokotonska jedinica potpuno odvojena od ostatka kutije, kompaktni samostojeci zvucnik dostupan u cetiri boje

769 € 1.300 € Kupi

Load Adaptive Phase kalibracija.

Akcija

TECHNICS SC-C30EG-K

Bežicni zvucnik s ugradenim Bluetoothom i Chromecastom, sve u elegantnom i kompaktnom kucištu.

549 € 599 € Kupi

Integrirano pojacalo klasičnog stila.

Akcija

JBL SA550 Classic

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.599 € 1.989 € Akcija