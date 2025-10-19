OnePlus predstavio OxygenOS 16 s više AI-a

Korisnici pojedinih OnePlusovih mobitela već će od ovoga mjeseca početi dobivati ažuriranje na novi OxygenOS 16, koji, među ostalom, donosi više AI značajki i bolju fluidnost kroz cijelo slučelje

OnePlus je službeno predstavio OxygenOS 16, novu verziju svog operativnog sustava temeljenu na Androidu 16 koja stavlja naglasak na AI, poboljšanu fluidnost, širu povezanost među uređajima i veću mogućnost prilagodbe.

Konkretnije, nova verzija zadržava sve AI značajke predstavljene u prethodnoj verziji sustava, OxygenOS-u 15, ali ih dodatno proširuje i nadograđuje. Aplikacija Mind Space po novome ima integraciju s Googleovim Geminijem, što omogućuje pametno pretraživanje sadržaja ili automatsko kreiranje dnevnog rasporeda, a dobila je i podršku za glasovne bilješke.

Tu je i potpuno nova funkcija AI Writer koja može stvarati kreativne tekstove na temelju upita korisnika, kao i uređivati ili lektorirati postojeće tekstove u gotovo svakoj aplikaciji. AI Recorder snima i automatski transkribira razgovore uz prepoznavanje govornika, dok i galerija dobiva AI alate koji mogu popraviti osvjetljenje lica, ispraviti pojedine izraze lica i otvoriti oči na portretnim fotografijama pomoću ranijih fotografija.

Foto: OnePlus

Osim AI-a, OxygenOS 16 donosi i niz vizualnih i funkcionalnih poboljšanja. Značajka Parallel Processing, uvedena inače u OxygenOS-u 15, sada radi u više dijelova sustava, što korisničko iskustvo čini glađim i responzivnijim. Riječ je o značajki koja omogućuje da se više sustavnih procesa izvodi istodobno, bez međusobnog usporavanja, čime se smanjuju zastajkivanja i ubrzava rad cijelog sučelja.

Nadalje, zaslon za zaključavanje postao je znatno prilagodljiviji s novim stilovima sata, widgetima te podrškom za „žive“ fotografije i videozapise. Uz to, početni zaslon sada nudi mogućnost promjene veličine ikona i dodavanje funkcionalnih prečaca po želji korisnika.

Što se tiče povezanosti između uređaja, na OxygenOS-u 16 moguće je dijeliti sadržaj između mobitela i tableta, kao i pristupati podacima s Maca ili PC-ja. Također OxygenOS 16 sada donosi podršku za Apple Watch, što omogućuje primanje obavijesti, poruka i poziva s Appleovog pametnog sata.

OnePlus je već pokrenuo Beta program za korisnike koji žele isprobati OxygenOS 16 prije službenog izlaska, dok se stabilna verzija očekuje tijekom sljedećih tjedana, ovisno koji model OnePlusa imali. Točan raspored izlaska stabilne verzije pogledajte u nastavku.