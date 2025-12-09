Google i Apple rade na jednostavnijem prelasku između Androida i iOS-a

Prelazak s Androida na iOS i obratno trenutno zahtijeva preuzimanje pojedinih aplikacija, a uskoro to više neće biti potrebno

Google i Apple udružuju snage kako bi korisnicima znatno olakšali prelazak između svojih mobilnih ekosustava. Kako doznaje 9to5Google, tvrtke razvijaju novu generaciju alata koji će omogućiti brži i potpuniji prijenos podataka s Androida na iOS i obratno.

Prvi tragovi te suradnje pojavili su se u najnovijem izdanju Android Canaryja 2512, eksperimentalne verzije sustava namijenjene developerima. Iako će trebati vremena da ova funkcionalnost stigne u beta verziju Androida, a zatim i u stabilno izdanje, barem znamo da je razvoj već u tijeku.

Apple će svoj dio implementirati u nadolazećem iOS-u, a kada se to i dogodi, korisnici koji prelaze na drugi ekosustav moći će prebaciti dodatne vrste podataka i informacija.

Oni koji su prelazili s iPhonea na Android ili obratno, znaju zasigurno da je trenutno za prelazak s iOS-a na Android potrebna aplikacija Android Switch, dok se za prijenos podataka u suprotnom smjeru koristi Move to iOS.

S obzirom na to da će buduće rješenje biti ugrađeno izravno u OS-ove, cijeli će postupak prebacivanja biti mnogo intuitivniji i brži.