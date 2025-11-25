Poznato je kako će se zvati Googleov spoj Androida i ChromeOS-a

Google je objavio oglas za produkt menadžera koji bi radio na AluminiumOS-u, tvrtkinom novom OS-u koji predstavlja spoj Androida i ChromeOS-a

Google je još ovoga ljeta potvrdio da se njihova dva operativna sustava, Android i ChromeOS, spajaju u jedan jedinstveni sustav. Od tada se nije previše govorilo o tome, sve do sada kada je Android Authority otkrio Googleov oglas za posao produkt menadžera koji bi radio na „novom operativnom sustavu s umjetnom inteligencijom u svojoj srži“.

Oglas otkriva i naziv novog sustava, AluminiumOS, te navodi da će biti temeljen na Androidu. Navedeno je da i Google ovim OS-om cilja na uređaje početne, srednje i premium klase, što znači da pokrivaju svaki rang.

Međutim, čini se da ChromeOS neće odmah nestati. Prema oglasu, tim kojeg će voditi produkt menadžer bit će zadužen za stvaranje “portfelja uređaja s ChromeOS-om i AluminiumOS-om” kroz razne formate i cjenovne razine. Spominje se i potreba za kreiranjem strategije kako “prevesti Google s ChromeOS-a na AluminiumOS”, što navodi na to da je dugoročni plan postupno ugasiti ChromeOS i zamijeniti ga novom alternativom.

Također, naziv AluminiumOS vjerojatno je referenca na Chromium, open-source temelj ChromeOS-a. Više informacija bit će poznato u sljedećim mjesecima.