Honor službeno predstavio preklopni Magic V5 za naše tržište

"Magični" preklopni mobitel dostupan je u Hrvatskoj, a u prvih mjesec dana uz njega se dobiva i tablet na dar. Na lokalnoj premijeri istaknute su njegove ključne karakteristike kojima nadmašuje konkurente

Marka mobitela Honor pohvalila se tijekom lokalne premijere uređaja Magic V5, održane ove srijede u Ljubljani, kako su od kompanije koja se bavi uređajima već postali punokrvna kompanija s globalnim ekosustavom uređaja. Dokazuje to rast prodaje njihovih mobitela serije Magic od 20%, N serije od oko 50% te tableta Honor Pad od oko 60% na europskom tržištu. Inovativne, kvalitetne i lijepo dizajnirane uređaje prepoznaje sve više kupaca, pa tako trenutačno u svijetu bilježe više od 250 milijuna aktivnih uređaja unutar svojeg ekosustava. On se, pak, počinje dublje integrirati i s ostalima, što ćemo vidjeti kasnije kod opisa karakteristika novog preklopnog mobitela.

Pet svjetskih rekorda

Nakon podataka o poslovanju marke na scenu je stupila glavna zvijezda – Honor Magic V5, novi rekordno tanki preklopni mobitel, aktualni vlasnik čak pet svjetskih rekorda u toj kategoriji. Njegova "karoserija" načinjena je od specijalnog kompozitnog materijala s ugljikovim vlaknima debljine tek 0,014 mm, kakav se koristi u avionskoj i svemirskoj industriji (prvi rekord). Nadalje, njegova silicij-karboska baterija manja je i tanja, ali većeg kapaciteta od prethodne i donosi 5.820 mAh (drugi rekord) te ima najvišu gustoću silicija od 15% u anodi (treći rekord).

Šarka zaslužna za preklapanje uređaja može izdržati čak 500.000 otvaranja i načinjena je od čelika čvrstoće deklarirane na 2.300 MPa (četvrti rekord). Uređaj je sklapan uz pomoć umjetne inteligencije, koja odabire komponente kako bi one jedna na drugu "nalijegale" savršeno kod svakog primjerka. Za to se pri svakom odabiru izvršava oko 125.000 izračuna, a jednom uparene, komponente se slažu s tolerancijom od samo 0,003 mm – dakle nisu samo posebni materijali, već je i preciznost izrade zaslužna za čvrstoću, izdržljivost te, naposlijetku niski profil uređaja. On sklopljen mjeri tek 8,8 milimetara, bez izbočine za kameru (peti rekord).

Šarka (lijevo) na kojoj visi velik teret (desno)

Među ova postignuća nije uračunat nedavni Guinnessov službeni rekord, u kojem je šarka ovog uređaja izdržala 104 kilograma tereta, što je dodatna atraktivna činjenica koja govori u prilog kvaliteti izrade.

Qualcomm i Google za AI

U unutrašnjosti Honorov novi Magic V5 donosi Qualcommov 3-nanometarski procesor Snapdragon 8 Elite, zaslužan za glatko izvođenje zadaća iz domene umjetne inteligencije, za koje je pak zaslužno izravno partnerstvo s Googleom. Tako mobitel donosi nativnu integraciju asistenta Gemini, koji "čita" korisnikove mailove, kalendar, poruke i bilješke te mu na svakom koraku može biti od pomoći. Tu najbolje dolazi do izražaja veliki unutarnji ekran dijagonale 7,95", na kojem se može obavljati multitasking s tri prozora paralelno – pa se u dva mogu nalaziti korisničke aplikacije, a u trećoj Gemini kao pomoćnik.

AI u ovom uređaju služi i za detekciju deepfakeova u videopozivima u stvarnom vremenu, kao i u fotografiranju, gdje funkcija AI Super Zoom izoštrava najudaljenije i najsitnije objekte snimljene s maksimalnim zumom.

AI Super Zoom u akciji

Ulazak na tržište

Posebno zanimljivom za lakšu tržišnu penetraciju Honor Magica V5 čini se funkcija dijeljenja sadržaja s mobitelima drugih proizvođača. Ugrađena mu je tako funkcija "tap to share" prilagođena iPhoneu – pa za poslati sliku ili kakav drugi dokument na iPhone treba ta dva uređaja tek čeono dodirnuti i oni će se bežično upariti. S Honorove strane prijenos podataka odradit će aplikacija Honor Share, koja podržava i izravno slanje datoteka na ostale operacijske sustave. Očekivano, tu je prvi Android, ali je podržan i macOS – pa će korisnici novog mobitela lako surađivati s kolegama, dijeliti sadržaje s prijateljima ili pak uklopiti svoj novi preklopni Honor u svoju rutinu, u kojoj možda koriste i različite uređaje ostalih proizvođača.

Honor Magic V5 u Hrvatskoj je dostupan već od danas, s preporučenom maloprodajnom cijenom od 1.999 eura (za 16 GB RAM-a i 512 GB prostora za pohranu). U prvih mjesec dana prodaje, dakle do 30. rujna, tu je i posebna akcija u kojoj se uz mobitel dobiva i njihov najnoviji tablet, Honor Pad 10 (maloprodajne vrijednosti 349 eura), kao i godina dana besplatnog servisa unutarnjeg zaslona Magica V5.