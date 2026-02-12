Huawei Mate 80 Pro stiže na globalno tržište

Novi flagship kineskog proizvođača, Huawei Mate 80 Pro, stiže i na globalno tržište nakon predstavljanja koje će se održati u Madridu 26. veljače

Huawei je najavio veliko globalno predstavljanje koje će se održati 26. veljače u Madridu. Uz novi pametni sat Watch GT Runner, na događaju će biti globalno predstavljen i Mate 80 Pro, mobitel koji je do sada bio dostupan samo na kineskom tržištu.

Riječ je, naime, o mobitelu koji dolazi sa 6,75-inčnim LTPO OLED zaslonom Full HD+ rezolucije i frekvencijom osvježavanja od 120 Hz. Pogoni ga Huaweijev trenutno najjači SoC, Kirin 9030, uz bateriju od 5.750 mAh s podrškom za 100-vatno žično i 80-vatno bežično punjenje.

Mate 80 Pro Foto: Huawei

Na stražnjoj strani mobitela nalazi se veliki sustav s 50-megapikselnom glavnom kamerom s varijabilnim otvorom blende (f/1.4 - f/4.0), 48-megapikselnom periskopskom kamerom s 4x optičkim zumom te 40-megapikselnom ultraširokokutnom kamera. S obzirom na ovakvu kombinaciju varijabilne blende i periskopskog zuma, Mate 80 Pro jasno je pozicioniran kao fotografski orijentiran flagship.

Osim toga, očekuje se da će Huawei na globalno tržište tada donijeti i bežične slušalice FreeBuds 5 Pro, tablet MatePad Mini te pametne narukvice iz serije Band 11. Cijene i dostupnost svih uređaja za europsko tržište bit će poznati na samom događaju.