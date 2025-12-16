Huawei Mate X7 stiže u Europu kao konkurent Galaxy Z Foldu 7

Novi Huaweijev sklopivi mobitel, Mate X7, stiže kod europskih trgovaca s konkurentnim specifikacijama i cijenom, ali i dalje s nedostatkom Googleovih servisa

Bug.hr utorak, 16. prosinca 2025. u 06:30
SPECIFIKACIJE
Ekran Vanjski: 6,49″ LTPO OLED (1.080 × 2.444), do 120 Hz, 1.440 Hz PWM, Crystal Armour Kunlun
Unutarnji: 8,0″ LTPO OLED (2.210 × 2.416, ~412 ppi), do 120 Hz, 1440 Hz PWM
Čip Kirin 9030 Pro (6 nm)
RAM / Memorija 16 GB RAM / 512 GB
Stražnje kamere - 50 MP glavna (f/1.4–f/4.0, OIS)
- 50 MP telefoto periskopska (f/2.2, 3,5×, OIS)
- 40 MP ultraširoka (f/2.2)
Prednja kamera Vanjska: 8 MP, f/2.4
Unutarnja: 8 MP, f/2.2
Povezivost GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 / Bluetooth 6.0 
Baterija 5.300 mAh (neizmjenjiva) / 66 W žično, 50 W bežično, 7,5 W reverzibilno bežično, 5 W reverzibilno žično punjenje
Konektor za slušalice Ne
Vrsta USB konektora USB-C
Dimenzije i masa Sklopljen: 156,8 × 73,8 × 9,5 mm / 236 g
Otklopljen: 156,8 × 144,2 × 4,5 mm / 236 g
Operacijski sustav HarmonyOS 6.0 
Datum predstavljanja 11. prosinca 2025.

Svega nekoliko tjedana nakon predstavljanja u Kini, Huawei Mate X7 stigao je i na globalno tržište pa tako i u Europu gdje će koštati 2.099 eura. Oni koji su upoznati s Huaweijevom ponudom proizvoda, odmah mogu prepoznati da se radi o novoj generaciji sklopivog mobitela koji bi trebao konkurirati Samsungovom Galaxy Z Foldu 7.

Za razliku od prethodnika, Mate X7 je sa 236 grama nešto lakši i ergonomičniji, a dobio je i IP58 i IP59 certifikate otpornosti od prašine i vode. Zasloni su mu blago narasli, pa tako ima vanjski zaslon dijagonale 6,49 inča s omjerom stranica 20,4:9 te glavni, savitljivi zaslon od 8 inča s omjerom 8:7,3.

Oba koriste LTPO OLED panele s varijabilnom frekvencijom osvježavanja koja ide od 1 do 120 Hz ovisno o sadržaju koji se gleda i PWM zatamnjenjem visoke frekvencije od 1.440 Hz. Vanjski zaslon zaštićen je od ogrebotina i puknuća Crystal Armour Kunlun staklom, dok unutarnji zaslon koristi unaprijeđenu troslojnu kompozitnu strukturu s novim zaštitnim slojem i UTG staklom.

Pogoni ga Kirin 9030 Pro, Huaweijev trenutno najnapredniji SoC razvijen s naglaskom na visoke performanse, energetsku učinkovitost i napredne AI mogućnosti. Na globalnom tržištu dolazi u memorijskoj konfiguraciji od 16 GB RAM-a i 512 GB interne memorije, dok u Kini ide i do 20 GB RAM-a i 1 TB interne memorije.

Što se tiče kamera, mobitel koristi sustav od tri senzora. Glavna kamera ima 50-megapikselni RYYB senzor s OIS-om i fizički promjenjivim otvorom blende u rasponu od f/1.4 – 4.0, a telefoto kamera je dignuta na 50 MP sa svjetlijim otvorom blende od f/2.2 i 3,5x optičkim zumom. Treću kameru čini 40-megapikselni ultraširoki senzor, a ne smijemo zaboraviti ni dvije prednje kamere od 8 MP, jednu na vanjskom, jednu na unutarnjem zaslonu.

Kineska inačica mobitela ima bateriju kapaciteta 5.600 mAh, dok globalni model ima bateriju nešto manjeg kapaciteta od 5.300 mAh s podrškom za 66-vatno žično i 50-vatno bežično punjenje.



