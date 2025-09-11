Nove naljepnice EU-a otkrivaju da iPhone 17 Pro Max nije toliko izdržljiv

Zahvaljujući novim naljepnicama koje mobiteli unutar EU-a moraju imati, može se vidjeti da Appleov najskuplji mobitel, iPhone 17 Pro Max, zaostaje za konkurencijom što se tiče izdržljivosti

Od lipnja ove godine, svi mobiteli i tableti koji se prodaju na području EU-a dobivaju novu naljepnicu unutar pakiranja koja prikazuje vijek trajanja baterije, izdržljivost energetsku učinkovitost. Te su naljepnice sada dobili svi modeli iPhonea 17, no ono što na njima piše pokazuje kako i dalje zaostaju za konkurencijom u testovima padova i popravaka.

Naime, iPhone 17 Pro Max, najskuplji model u cijeloj seriji, ocijenjen je klasom B u izdržljivosti, s predviđenih 180 preživljenih padova, dok su Galaxy S25 Ultra i Pixel 10 Pro XL dobili klasu A s čak 270 padova. Popravljivost je također problematična, iPhone i Galaxy ocijenjeni su klasom C, dok Pixel postiže klasu B.

iPhone 17 Pro Max, Galaxy S25 Ultra i Pixel 10 Pro XL

Unatoč tome, iPhone 17 Pro Max ostvario je napredak u jednom segmentu u odnosu na svoga prethodnika. Tako je energetska učinkovitost dobila ocjenu A, a trajanje baterije produženo je na 53 sata, više nego kod Galaxy S25 Ultre (44:54 sata i Pixela 10 Pro XL (48:39 sati). Međutim, dok baterija Galaxyja izdrži 2.000 ciklusa punjenja, iPhone i Pixel ostaju na 1.000.

Novi iPhone Air također je dobio klasu A za učinkovitost i gotovo jednako trajanje baterije kao Galaxy S25 Edge, unatoč manjem kapacitetu. No, u testovima padova i popravaka oba modela dijele ocjene B i C.

iPhone Air, Galaxy S25 Edge, iPhone 16 Pro Max

Apple je inače kritizirao proceduru testiranja za ove naljepnice, tvrdeći da su definicije testova padova nejasne te da se provode na premalom uzorku od pet uređaja, umjesto predloženih 30. Kako bi opravdali slabije rezultate testiranja, objavili su i detaljno izvješće na 44 stranice u kojem obrazlažu svoje prigovore.