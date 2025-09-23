Sklopivi iPhone bi mogao izgledati kao dva spojena iPhone Aira

Apple se priprema za svoj prvi sklopivi iPhone, a prema informacijama Marka Gurmana mogao bi biti poprilično sličan nedavno predstavljenom iPhone Airu

Sitno se broji do predstavljanja prvog sklopivog iPhonea, a prema posljednjim informacijama koje je objavio dugogodišnji Appleov analitičar Mark Gurman, uređaj bi mogao izgledati poput dva spojena iPhone Aira.

Usprkos tome, Gurman kaže da će sklopivi iPhone ipak biti nešto deblji od konkurentskih modela, barem u sklopljenom stanju, ali drugi analitičar Ming-Chi Kuo pak tvrdi da bi Apple mogao postići i nešto tanje rješenje s 4,5 milimetra u rasklopljenom stanju.

Bilo kako bilo, cijena će svakako biti visoka. Gurman procjenjuje da će početna cijena u SAD-u za sklopivi iPhone biti najmanje 2.000 dolara, što ga svrstava u rang najskupljih mobitela na tržištu. Ta će cijena u Europi biti još i veća.