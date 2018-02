Moviphone - mobitel sa laserskim pico projektorom

Na ovogodišnjem CES-u moglo se vidjeti raznoraznih uređaja – od monitora, računala do pametnih telefona. Jedan od potonjih je bio i Moviphone koji se izgledom ne razlike previše od mora drugih Android telefona, no ipak je drugačiji – ima ugrađeni laserski pico projektor HD rezolucije.

Moviphone se temelji na MediaTekovom SoC-u MT6750V/WT ima 5,5-inčni FHD zaslon, 3 GB/4 GB RAM-a i 32 GB/64 GB interne memorije. Dodatni prostor do 128 GB je moguć uz memorijsku karticu (microSD). Također ovaj mobitel dobro će poslužiti povremenim fotografima i ljubiteljima selfije jer je opremljen sa kamerama rezolucija 16 MP (stražnja) i 8 MP (prednja).

No, glavna namjena mu je projekcija filmova na zid i druge ravne površine preko kako smo već naveli laserskog pico projektora. Proizvođač navodi kako je Moviphone zahvaljujući PicoP Scanning Engineu tvrtke MicroVison kadar prikazati sliku do veličine 100 inča.

Što se projektora tiče uz rezoluciju od 1.280 x 720 točaka još se odlikuje i osvjetljenjem od 50 ANSI lumena i kontrastom od 80.000:1. Moviphone podržava Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2), NFC, 4G LTE i Miracast 2.0 tehnologije.

Baterija ima kapacitet od 4.000 mAh što je prema proizvođaču dovoljno za do 285 sati u stanju pripravnosti, do 22 sata razgovora ili za do 4 sata rada projektora. Temelji se na Androidu 7.0.

Dimenzije uređaja su 153,06 x 75,64 x 10,28 milimetara, a težina oko 200 grama. Detaljne specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača.

Za kraj ćemo navesti još samo kako je dostupan za prednarudžbu po cijeni od 599 USD. Prve isporuke planirane su za 20. ožujka 2018. godine.