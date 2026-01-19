Brain.fm - nudi posebno optimiziranu glazbu za poticanje fokusa, opuštanja, meditacije

Riječ je o aplikaciji koja se specijalizira za reproduciranje glazbe generiranom umjetnom inteligencijom i optimiziranom za usredotočeni rad, opuštanje, meditaciju ili za kvalitetniji san, a sve se temelji na patentiranoj tehnologiji modulacije moždanih valova…

OSNOVNI PODACI Naziv Brain.fm Namjena Optimizirana glazba za rad, spavanje, meditaciju, opuštanje... Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 59,99 eur godišnje ili 7,99 eur mjesečno

Brain.fm je dobro poznata platforma koja se proslavila posebno optimiziranom glazbom koja bi trebala pomoći postići i zadržati usredotočenost tijekom rada, ali i kada se samo želi opustiti, meditirati ili jednostavnije utonuti u san. Konceptualno, sve se temelji na patentiranoj tehnologiji modulacije moždanih valova, a da to ima određenu težinu, može svjedočiti i podatak da je potporu pružila i znanstvena zaklada NSF (National Science Foundation).

Drugim riječima, Brain.fm se može smatrati svojevrsnim digitalnom alatu za mentalnu higijenu i pospješivanje kognitivne učinkovitosti koji za to koristi posebno oblikovane zvučne strukture (u ponudi je čita niz žanrova), a ne tipičnu glazbu. Za korištenje aplikacije treba otvoriti korisnički račun i odabrati željeni način rada, fokus, opuštanje, meditaciju ili spavanje, nakon čega se automatski generira personalizirana i prilagođena playlista.

Tu je i mogućnost podešavanja razine stimulacije, kao i poseban način rada namijenjen osobama s ADHD-om, pa je moguće dodatno pojačati intenzitet auditivne stimulacije. Zgodno je i to što se sve može koristiti i onda kada nije dostupna internetska veza (sadržaj se može unaprijedi preuzeti na uređaj). Naravno, dostupni su i neki drugi detalji.

Jedan od njih je ugrađeni tajmer za tehniku Pomodoro, kao i činjenica da se u aplikaciji mogu pronaći čak i vođene meditacije, različite načine pripreme za kvalitetno spavanje te opcije za jutarnje buđenje. U svakom slučaju, svi oni koji žele poboljšati koncentraciju, lakše se opustiti ili kvalitetnije spavati, a pritom žele koristiti rješenje koje kombinira glazbu, neuroznanost i umjetnu inteligenciju, ovu bi aplikaciju svakako trebali isprobati.

Doduše, na umu treba imati da se korištenje ove aplikacije treba plaćati i pretplata, pa je tako za godinu dana korištenja potrebno izdvojiti 59,99 eura, no sve se može plaćati i mjesečno što stoji 7,99 eura. Pritom se aplikacija može iskušavati 14 dana, ako se kani plaćati godišnje, odnosno, sedam dana ako se odabere mjesečna pretplata. Besplatno se aplikacija može isprobavati tri dana.