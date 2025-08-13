OnePlus 15 imat će najcrnju boju ikad viđenu na mobitelu

Dok ostali proizvođači mobitela koketiraju s nesvakidašnjim, uglavnom veselijim nijansama, OnePlus se odlučio na totalno drugačiju strategijju

Matej Markovinović srijeda, 13. kolovoza 2025. u 22:36
Foto: Unsplash

OnePlus se sprema predstaviti svoj novi flagship, OnePlus 15, koji će stići s velikim redizajnom stražnjeg sustava kamere. No, čini se da kineski proizvođač nije tu stao s promjenama. Navodno će ga se moći kupiti i u posebnoj varijanti nazvanoj SuperBlack, za koju se tvrdi da će biti najcrnja crna ikad viđena na mobitelu.

Riječ je o boji koja ne reflektira svjetlost gotovo uopće, stvarajući dojam dubine. Oni koji su vidjeli prototip tvrde da izgleda bolje nego što se može zamisliti i da daje mobitelu potpuno jedinstvenu estetsku notu što će ga istaknuti u masi.

Ostalih novosti o OnePlusu 15 trenutno nema. I dalje ostaje informacija da će imati 6,78-inčni AMOLED zaslon 1,5K rezolucije s LTPO tehnologijom i iznimno tankim rubovima te da će ga pogoniti Qualcommov Snapdragon 8 Elite 2. Hasselbladovog potpisa na kameri više neće biti, a baterija će imati kapacitet između 7.000 i 7.500 mAh uz podršku za 100-vatno punjenje.

Predstavljanje OnePlusa 15 na kineskom tržištu očekuje se ove jeseni, dok će na globalno tržište stići najvjerojatnije početkom sljedeće godine. Nije poznato hoće li SuperBlack inačica biti rezervirana samo za kineske kupce ili će doći i kod nas.

 



