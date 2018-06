OnePlus Googleovim stopama, softverske nadogradnje dvije, a sigurnosne tri godine

Na nedavno održanoj WWDC18 konferenciji za developere Apple je bocnuo konkurenciju (Google) kako nisu u stanju isporučiti nove inačice operativnih sustava na velik broj uređaja. Točnije, najnovija inačica Androida nalazi se na tek 6% Android uređaja dok najnoviji iOS ima čak 81% Appleovih mobilnih uređaja.

Zašto je tomu tako odavno je poznato – preveliki broj proizvođača Android uređaja. Naime, proizvođači Android uređaja svake godine na tržište izbace preveliki broj uređaja od kojih će samo nekolicina tijekom svog životnog vijeka dobiti tek jednu veliku nadogradnju, dok ostali najvjerojatnije neće niti jednu.

Potonji su tu kako bi se na brzinu okrenuo novac (što prodajom uređaja, a što kasnijom zaradom na reciklaži sirovina), a kupca prisililo na kupnju novog modela već iduće godine i tako u krug. Sjetimo se samo koliko Apple zaradi na „otpadu“, od starih iPhonea. U Android svijetu je također poznato i da ukoliko korisnik želi dobivati nadogradnje softvera kroz duže vrijeme da treba nabaviti neki od flagshipa, posebice one s Googleovim logoom (prije Nexus sada Pixel).

Usporedbe radi, Apple s te strane odrađuje puno bolji posao. Kada iOS 12 bude spreman, stići će istovremeno na više generacijski različitih mobilnih uređaja, pa čak i na iPhone 5S iz 2013. godine. Znači i na uređaj koji će u trenutku izdavanja iOS-a 12 biti star punih pet godina. To na Androidu nije moguće i pitanje je hoće li ikada biti (ne računamo neslužbene nadogradnje od nezavisnih developera). Protivnici Applea istaći će kako Apple nema veliki broj različitih modela u opticaju pa mu je lakše izdati novu nadogradnju za sve njih, ali opet, nitko ne sili proizvođače mobitela iz Android tabora da ih štancaju u tolikom broju da više ni sami ne znaju koji su model izdali, a koji tek trebaju izdati.

No, stvari polako idu na bolje. Google je pored standardnog Androida, predstavio i Android One te Android Go koje polako prihvaća sve veći broj proizvođača mobilnih uređaja s Androidom. Jedan od najnovijih je i veliki Samsung koji se godinama uspješno otimao zamisli da na tržište izbaci mobitel s čistim Androidom.

Na nadogradnje softvera na duže staze sada mogu računati i korisnici mobitela tvrtke OnePlus. Naime, na službenom forumu Manu J., OnePlusov čovjek za Beta Program i kordinaciju s developerima najavio je uvođenje novog rasporeda izdavanja nadogradnji koji na snagu stupa – odmah.

Po novome, svaki OnePlusov mobitel dobivat će velike nadogradnje softvera kroz dvije godine od službenog dolaska na tržište. Nadogradnje će uključivati kako nove inačice Androida tako i nove sigurnosne nadogradnje na mjesečnoj bazi. Jednom kada istekne period od dvije godine, korisnici će nastaviti dobivati sigurnosne nadogradnje, ali u rjeđim terminima, odnosno svaka dva mjeseca.

Prema objavi na službenom forumu, ovaj raspored nadogradnji primjenjivat će se ne samo na nove poput OnePlus 6 modela, već i na starije uređaje, kao što su OnePlus 3 i OnePlus 3T. Manu J. najavio je kako zadnja Open Beta nove inačice OxygenOS-a za mobitele OnePlus3 i OnePlus 3T stiže krajem ovog tjedna, dok će stabilna inačica beta korisnicima stići početkom srpnja.

Time je softverski život OnePlusovim trojkama produžen do studenog 2018. godine, a sigurnosni do studenog 2019. Detaljnije informacije dostupne su na služenom forumu tvrtke OnePlus.