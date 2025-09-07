OnePlus i Hasselblad prekidaju partnerstvo

Izvršni direktor OnePlusa potvrdio je da njihov nadolazeći flagship, OnePlus 15, više neće nositi potpis Hasselblada na kameri. Umjesto toga, imat će vlastiti sustav za obradu slike DetailMax Engine

Matej Markovinović nedjelja, 7. rujna 2025. u 19:05
OnePlus 13T 📷 Foto: OnePlus
OnePlus 13T Foto: OnePlus

Nakon tri godine suradnje, OnePlus i Hasselblad prekidaju partnerstvo koje je počelo s modelom OnePlus 9. Vijest je potvrdio izvršni direktor Pete Lau, otkrivši da OnePlus razvija vlastiti sustav za obradu slike nazvan DetailMax Engine, koji će donijeti, kako navodi, “novo doba računalne fotografije”.

Prvi mobitel s novim sustavom trebao bi biti OnePlus 15, za kojeg Lau tvrdi da će, zahvaljujući naprednim algoritmima, moći isporučiti fotografije „neusporedive dubine i realizma“. Izvršni direktor tvrtke  koristi već prototip tog mobitela, tako da je za pretpostaviti da zna o čemu priča.

No, iako se OnePlus povlači iz ove suradnje, Hasselblad će i dalje biti na tržištu pametnih telefona. Njegovu će tehnologiju nastaviti koristiti Oppo, matična tvrtka OnePlusa, čiji će nadolazeći modeli Find X9 i dalje nositi Hasselbladov potpis.

Inače, predstavljanje OnePlusa 15 očekuje se već ove jeseni na kineskom tržištu, dok će na globalno tržište stići početkom sljedeće godine. Mobitel bi trebao imati 6,78-inčni AMOLED zaslon 1,5K rezolucije s LTPO tehnologijom i iznimno tankim rubovima, a pogonit će ga još uvijek nepredstavljeni Snapdragon 8 Elite 2.

Navodno će ga se moći kupiti i u posebnoj varijanti nazvanoj SuperBlack, za koju se tvrdi da će biti najcrnja crna ikad viđena na mobitelu.

 



