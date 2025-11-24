Poznat datum predstavljanja povoljnijeg OnePlusa 15R

OnePlus je još prošloga tjedna započeo s najavljivanje OnePlusa 15R, mobitela koji predstavlja povoljniju verziju nedavno predstavljenog OnePlusa 15. Iako tada nisu otkrili kada će se predstavljanje tog mobitela održati, sada službeno znamo i datum – 17. prosinca.

Uz mobitel će biti predstavljen i novi tablet, OnePlus Pad Go 2, kao i pristupačni pametni sat OnePlus Watch Lite. Ako je za suditi prema promotivnoj fotografiji, pametni će sat doći samo u jednoj varijanti, dok će tablet i mobitel biti dostupni za kupnju u različitim bojama.

Što se tiče ostalih detalja, OnePlus ih nije otkrivao. Rekli su samo da će OnePlus 15R imati IP66, IP68, IP69 i IP69K certifikate otpornosti na vodu i prašinu, dok će tablet Pad 2 Go podržavati 5G te će uz njega dolaziti i stylus.

No, ono što se neslužbeno saznaje o OnePlusu 15R je to da će imati veći zaslon u odnosu na prošlogodišnji 13R, Snapdragon 8 Elite Gen 5 te bateriju od čak 7.8000 mAh uz 120-vatno žično punjenje. Sve to miriše na pravog „flagship killera“, međutim, telefoto kamere najvjerojatnije neće biti, zbog čega će i cijena mobitela biti manja.

Sve informacije bit će poznate 17. prosinca.