OnePlus priprema dva nova uređaja za europsko tržište
OnePlus 15R trebao bi stići na tržište kao nešto jeftinija verzija OnePlusa 15 bez telefoto kamere, a uz njega će biti predstavljen i tvrtkin novi pametni sat
OnePlus je na svojoj stranici počeo s najavljivanjem OnePlusa 15R koji predstavlja povoljniju verziju nedavno predstavljenog OnePlusa 15, a prikazuju i za sada neimenovani pametni sat.
Prema trenutno dostupnim informacijama, OnePlus 15R slijedi dosadašnju praksu tvrtkine R serije mobitela i vrlo je sličan modelu OnePlus Ace 6 predstavljenom prošlog mjeseca u Kini. U odnosu na prošlogodišnji 13R, donosi veći zaslon, Snapdragon 8 Elite Gen 5 te bateriju od čak 7.800 mAh uz 120-vatno žično punjenje.
Iako ovo zvuči kao pravi recept za flagship killera, telefoto kamere neće biti pa kupci mogu očekivati samo dvostruki sustav kamera. Negdje se ipak mora uštedjeti.
Što se tiče novog pametnog sata, o njemu nema puno informacija. OnePlus je za sada otkrio samo siluetu uređaja, a kako je to objavio na svojim europskim stranicama, može se zaključiti da će doći i na naše tržište.
Očekuje se da će novi pametni sat i OnePlus 15R biti predstavljeni i pušteni u prodaju istovremeno.