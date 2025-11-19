OnePlus priprema dva nova uređaja za europsko tržište

OnePlus 15R trebao bi stići na tržište kao nešto jeftinija verzija OnePlusa 15 bez telefoto kamere, a uz njega će biti predstavljen i tvrtkin novi pametni sat

OnePlus je na svojoj stranici počeo s najavljivanjem OnePlusa 15R koji predstavlja povoljniju verziju nedavno predstavljenog OnePlusa 15, a prikazuju i za sada neimenovani pametni sat.

Prema trenutno dostupnim informacijama, OnePlus 15R slijedi dosadašnju praksu tvrtkine R serije mobitela i vrlo je sličan modelu OnePlus Ace 6 predstavljenom prošlog mjeseca u Kini. U odnosu na prošlogodišnji 13R, donosi veći zaslon, Snapdragon 8 Elite Gen 5 te bateriju od čak 7.800 mAh uz 120-vatno žično punjenje.

Iako ovo zvuči kao pravi recept za flagship killera, telefoto kamere neće biti pa kupci mogu očekivati samo dvostruki sustav kamera. Negdje se ipak mora uštedjeti.

Foto: OnePlus

Što se tiče novog pametnog sata, o njemu nema puno informacija. OnePlus je za sada otkrio samo siluetu uređaja, a kako je to objavio na svojim europskim stranicama, može se zaključiti da će doći i na naše tržište.

Očekuje se da će novi pametni sat i OnePlus 15R biti predstavljeni i pušteni u prodaju istovremeno.