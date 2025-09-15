Ovako će izgledati OnePlus 15

Zbog redizajna sustava kamere, OnePlus 15 neke će podsjetiti na novije modele iPhonea, a neke na Xiaomi Mi 11 iz 2020. godine

Matej Markovinović ponedjeljak, 15. rujna 2025. u 15:20
OnePlus 15 u Absoulte Black, Mist Purple i Dune inačici 📷 Foto: Weibo
OnePlus 15 u Absoulte Black, Mist Purple i Dune inačici Foto: Weibo

Kao što je najavljeno još početkom ljeta, OnePlusov nadolazeći flagship, OnePlus 15, donosi redizajn kakav još nismo vidjeli u seriji. Prve slike koje su objavljene na Weibou otkrivaju da je tvrtka napustila prepoznatljivi kružni otok kamera te ga zamijenila kvadratnim modulom sa zaobljenim kutovima, obojenim u crno, u kojem se nalaze tri kamere.

Sada je poznato i da će OnePlus 15 biti dostupan u tri različite boje. Glavna marketinška varijanta OnePlusovog novog flagshipa bit će Dune, svjetlija, pješčano-zlatna ili bež nijansa, inspirirana pustinjskim dinama. Druga će biti Absolute Black, navodno „najcrnja“ crna na mobitelu, dok će treća biti Mist Purple, odnosno ljubičasta.

Iako specifikacije još nisu službeno potvrđene, već se duže vrijeme govori da će OnePlus 15 imati 6,78-inčni LTPO OLED zaslon rezolucije 1,5 K s frekvencijom osvježavanja od čak 165 Hz. Pogonit će ga, naravno, Qualcommov Snapdragon 8 Elite 5, a s njim stiže i novi OnePlusov sustav za obradu slike, budući da je suradnja s Hasselbladom prekinuta.

Mobitel bi trebao imati i veliku bateriju od 7.000 mAh s podšrkom za 120-vatno žično i 50-vatno bežično punjenje.

 



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi