Ovako će izgledati OnePlus 15

Zbog redizajna sustava kamere, OnePlus 15 neke će podsjetiti na novije modele iPhonea, a neke na Xiaomi Mi 11 iz 2020. godine

Kao što je najavljeno još početkom ljeta, OnePlusov nadolazeći flagship, OnePlus 15, donosi redizajn kakav još nismo vidjeli u seriji. Prve slike koje su objavljene na Weibou otkrivaju da je tvrtka napustila prepoznatljivi kružni otok kamera te ga zamijenila kvadratnim modulom sa zaobljenim kutovima, obojenim u crno, u kojem se nalaze tri kamere.

Sada je poznato i da će OnePlus 15 biti dostupan u tri različite boje. Glavna marketinška varijanta OnePlusovog novog flagshipa bit će Dune, svjetlija, pješčano-zlatna ili bež nijansa, inspirirana pustinjskim dinama. Druga će biti Absolute Black, navodno „najcrnja“ crna na mobitelu, dok će treća biti Mist Purple, odnosno ljubičasta.

Iako specifikacije još nisu službeno potvrđene, već se duže vrijeme govori da će OnePlus 15 imati 6,78-inčni LTPO OLED zaslon rezolucije 1,5 K s frekvencijom osvježavanja od čak 165 Hz. Pogonit će ga, naravno, Qualcommov Snapdragon 8 Elite 5, a s njim stiže i novi OnePlusov sustav za obradu slike, budući da je suradnja s Hasselbladom prekinuta.

Mobitel bi trebao imati i veliku bateriju od 7.000 mAh s podšrkom za 120-vatno žično i 50-vatno bežično punjenje.