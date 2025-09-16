Ovo je Xiaomi 17 Pro Max sa stražnjim zaslonom

Xiaomi 17 Pro Max imat će poveći stražnji zaslon koji očito neće biti tu samo estetski, već će donijeti i novu dozu funkcionalnosti

Xiaomi je službeno potvrdio da krajem mjeseca u Kini predstavlja novu seriju flagship mobitela, koja će sadržavati tri modela - Xiaomi 17, 17 Pro i 17 Pro Max. Kineski proizvođač pritom preskače seriju 16 kako bi se uskladio s Appleovim sustavom imenovanja i time još više konkurirao iPhoneu 17.

Posebnu pažnju privući će Xiaomi 17 Pro Max, čiji je dizajn Xiaomi nakratko objavi o na službenom Weibo profilu. Slika je ubrzo uklonjena, ali je potvrdila glasine o integriranom stražnjem zaslonu o kojem se počelo pričati prošloga tjedna.

Nije poznato radi li se o slučajnoj objavi ili o namjernom dijelu promotivne kampanje, no bilo kako bilo, sliku prilažemo u nastavku.

Xiaomi 17 Pro Max Foto: Xiaomi Weibo

Naime, na slici je vidljivo da će sekundarni zaslon biti relativno velik i funkcionalan. Prikazuje sat, što znači da će zasigurno moći poslužiti kao always-on zaslon za osnovne informacije, ali i kao tražilo za selfije stražnjom kamere.

Slično, ali sada već zastarjelo rješenje, imao je Xiaomi Mi 11 Ultra s malim zaslonom pored kamere. Kod Xiaomi 17 Pro Maxa zaslon je daleko veći i više integriran u dizajn pa daje dojam da bi mogao imati stvarnu praktičnu primjenu, a ne samo „wow“ efekt koji će privući kupce.