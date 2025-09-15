Xiaomi preskače seriju 16 i ovog mjeseca predstavlja Xiaomi 17

Kako bi korisnici mogli bolje povezati odnos iPhonea 17 i Xiaomijevih nadolazećih flagshipa, kineska tvrtka odlučila je preskočiti seriju 16 te će do kraja mjeseca predstaviti Xiaomi 17, 17 Pro i 17 Pro Max

Predsjednik Xiaomija, Lu Weibing, objavio je na Weibou da će tvrtka preskočiti predstavljanje svoje flagship serije 16 i da će umjesto nje predstaviti Xiaomi 17, 17 Pro i 17 Pro Max. Time žele svoje mobitele staviti u izravnu konkurenciju s Appleovim iPhoneom 17.

Potvrđeno je i da će cijela serija Xiaomi 17 biti prva koja će koristiti nadolazeći Snapdragon 8 Elite 5. Weibing također navodi da će osnovni model donijeti niz poboljšanja i to bez povećanja cijene. Podsjetimo, Xiaomi 15 u Kini je startao s cijenom od 4.499 juana, odnosno oko 530 eura. Početni Xiaomi 15 u Europi koštao je pak 1.000 eura.

Što se tiče ostalih modela, Xiaomi 17 Pro opisuje se kao najmoćniji kompaktni flagship s fokusom na fotografiju, dok će Xiaomi 17 Pro Max biti općenito tvrtkin najjači mobitel. Više informacija bit će poznato već krajem ovog mjeseca.