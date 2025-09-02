Zaposlenici Apple Storeova u EU prolaze obuku za eSIM

Čini se da se Apple rješava fizičkih SIM utora iz cijele linije iPhonea 17 i na europskom tržištu, ali sve će biti službeno poznato već sljedećeg utorka

Matej Markovinović utorak, 2. rujna 2025. u 19:08
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Apple bi ove jeseni mogao ukloniti fizički SIM utor iz iPhonea 17 i na europskom tržištu, nakon što je to već učinio u SAD-u s modelima iPhonea 14.

Naime, prema informacijama koje dolaze iz izvora bliskih Appleu, zaposlenici Appleovih ovlaštenih prodajnih mjesta diljem Europske unije moraju do 5. rujna završiti obuku vezanu uz eSIM podršku na iPhoneu, odnosno svega nekoliko dana prije službenog predstavljanja iPhonea 17.

Obuka se inače provodi putem Appleove interne aplikacije SEED, koju koriste zaposlenici Apple Storeova i ovlaštenih prodavača diljem svijeta. To otvara ozbiljnu mogućnost da uklanjanje fizičkog SIM utora postane gotovo pa globalni standard, a ne samo praksa na američkom tržištu.

U ovom kontekstu valja spomenuti i da su se još prije koji tjedan pojavile glasine da bi iPhone 17 Air mogao biti jedini u seriji koji neće imati fizički utor za SIM karticu. No, sada se čini da bi to moglo vrijediti ipak za svaki model, uz moguće iznimke poput kineskog tržišta gdje eSIM još uvijek nije u širokoj upotrebi.

 



