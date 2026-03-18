Samsung povlači Galaxy Z TriFold svega tri mjeseca nakon predstavljanja

Samsungov najambiciozniji sklopivi mobitel do sada, Galaxy Z TriFold, već odlazi s tržišta. Moći će ga se još samo kratko vrijeme kupiti u SAD-u

Samsung povlači s tržišta svoj prvi mobitel s trostruko sklopivim zaslonom, Galaxy Z TriFold, i to svega tri mjeseca nakon njegovog predstavljanja. Prema izvješćima iz Južne Koreje, tvrtka će već 17. ožujka zaustaviti prodaju ovog mobitela na domaćem tržištu.

Kako je riječ o mobitelu koji je od početka bio dostupan u vrlo ograničen količinama i koji nije zamišljen kao uređaj za široke mase, odluka o povlačenju s južnokorejskog tržišta i ne čudi puno. No, treba imati na umu da će se mobitel moći kupiti još neko kratko vrijeme u SAD-u, ali samo dok se ne rasprodaju postojeće zalihe.

Sve u svemu, ograničena dostupnost mobitela i kratko vrijeme na tržištu navode na to da je Galaxy Z TriFold više nalikovao svojevrsnoj testnoj seriji nego punokrvnom komercijalnom proizvodu.

Moguće je i da Samsung već priprema nasljednika koji bi donio još zreliju izvedbu koncepta trostruko sklopivog zaslona i širu dostupnost na tržištu.