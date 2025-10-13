Samsung ponovno preuzima proizvodnju Snapdragona za svoje mobitela?

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy trebao bi se proizvoditi u Samsungovim pogonima i to na 2-nanometarskom GAA procesu

Nakon nekoliko godina pauze, čini se da se Qualcomm i Samsung ponovno udružuju u proizvodnji SoC-ova za Galaxyje. Kako doznaju južnokorejski mediji, pojačana verzija Snapdragona 8 Elite Gen 5 for Galaxy trebala bi se proizvoditi upravo u Samsungovim pogonima, što predstavlja svojevrsni povratak suradnje dviju tvrtki nakon neuspjelog eksperimenta sa Snapdragonom 8 Gen 1.

Standardni Snapdragon 8 Elite Gen 5 izrađen je inače na TSMC-ovom 3-nanometarskom proizvodnom procesu, dok će posebna verzija namijenjena Samsungovim uređajima biti proizvedena u Samsungovom naprednijem 2-nanometarskom GAA procesu. Time bi se SoC razlikovao ne samo po bržim taktovima, već i po samoj tehnologiji izrade.

Zanimljivo je da bi se ovaj SoC prvo mogao pojaviti u Samsungovim sklopivim modelima na ljeto 2026. godine, a ne u nadolazećoj Galaxy S26 seriji, koja bi i dalje trebala koristiti Exynos 2600.