Qualcomm će sljedećeg tjedna predstaviti SoC za 'ubojice flagshipa'

Qualcommov novi SoC za mobitele višeg ranga stiže već sljedeći tjedan, ali još nije poznato u kojim će se naći mobitelima

Qualcomm je ovoga rujna predstavio svoj najjači SoC do sada, Snapdragon 8 Elite Gen 5, a pritom je najavio da do kraja godine stiže i Snapdragon 8 Gen 5, nešto slabiji SoC koji će se naći u takozvanim „ubojicama flagshipa“.

Iako tada nisu otkrili specifikacije i značajke Snapdragona 8 Gen 5, kineska podružnica Qualcomma potvrdila je sada da će predstaviti taj SoC sljedeće srijede, odnosno 26. studenog.

Foto: Qualcomm

Potvrdili su i da će Snapdragon 8 Gen 5, baš kao i Elite verzija, biti izrađena na 3-nanometarskom proizvodnom procesu, ali s maksimalnim taktovima od 3,8 GHz za glavne jezgre i 3,32 GHz za performansne jezgre. Za usporedbu, glavne jezgre Snapdragona 8 Elitea Gen 5 idu do 4,6 GHz, a one za performanse do 3,62 GHz.

Treba napomenuti da se ranije govorilo da će Snapdragon 8 Gen 5 stići u 1+7 konfiguraciji jezgri, kineski analitičar Digital Chat Station tvrdi da će Qualcomm ipak posegnuti za istim rasporedom kao i kod Elite inačice, 2+6, s dvije glavne i šest jezgri za performanse. Navodi i da će SoC koristiti Adreno 840 GPU, ali u nešto slabijoj izvedbi.