Samsung potvrdio da će Galaxy S26 Ultra imati zaštitu zaslona od znatiželjnih pogleda

Za razliku od klasičnih folija i zaštitnih stakala, Samsungova tehnologija bit će ugrađena u sam zaslon Galaxy S26 Ultre i prilagodljiva prema potrebama korisnika

Matej Markovinović srijeda, 28. siječnja 2026. u 17:20
📷 Foto: Samsung
Foto: Samsung

Samsung je službeno potvrdio da će njihov nadolazeći flagship, Galaxy S26 Ultra, imati sigurnosnu značajku koja će štititi zaslon mobitela od „shoulder surfinga“, odnosno neželjenih pogleda drugih ljudi.

„Samsung će uskoro predstaviti novi sloj privatnosti koji će zaštititi vaš mobitel od znatiželjnih pogleda gdje god se nalazili. Imat ćete prostor za provjeru poruka ili unos lozinke u javnom prijevozu, bez razmišljanja o tome tko bi vas mogao gledati“, stoji u službenom priopćenju južnokorejske tvrtke.

Za razliku od klasičnih zaštitnih folija ili stakala za privatnost, Samsungovo rješenje bit će softverski i hardverski integrirano izravno u zaslon uređaja. Iz Samsunga ističu da će značajka nuditi visoku razinu prilagodbe, omogućujući zaštitu privatnosti samo u odabranim aplikacijama, pri unosu osjetljivih podataka ili na pojedinim dijelovima sučelja, poput obavijesti.

Iz Samsunga napominju da je razvoj ove tehnologije trajao više od pet godina te  je uključivao opsežno inženjersko testiranje i doradu. Iako tvrtka za sada nije otkrila sve tehničke detalje, više informacija očekuje se uskoro, najvjerojatnije tijekom predstavljanje Galaxy S26 Ultre koje bi se trebalo dogoditi 25. veljače.  

 



