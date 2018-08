Samsung predstavio svoj prvi Android Go mobitel

Samsung je predstavio svoj prvi Android Go mobitel. Naziv uređaja je Galaxy J2 Core i kako to priliči uređajima iz Android Go programa ne odlikuje ga odveć moćan hardver. No, zato bi trebao nadogradnje operativnog sustava dobivati znatno brže nego ostali modeli.

Što se samih specifikacija tiče Galaxy J2 Core ima 5-inčni zaslon, panel je TFT i ima nisku razlučivost od 960 x 540 točaka. Mobitel se temelji na Samsungovom Exynosu 7570 sa četiri jezgre i Mali-T720 MP1 grafici.

Budući da se radi o Android Go uređaju količina radne i podatkovne memorije je manja – tek 1 GB RAM-a i 8 GB interne memorije. Srećom, postoji podrška za memorijske kartice pa je moguće podatkovni prostor i naknadno proširiti.

Galaxy J2 Core sa svake strane ima po jednu kameru od 8 MP (stražnja) i 5 MP (prednja), obje s otvorom blende f/2.2. Podržava Bluetooth i Wi-Fi tehnologije te LTE mreže (Cat 4.) putem koje podatke može preuzimati brzinom od 150 Mbps.

Budući da se Galaxy J2 Core temelji na slabijem hardveru i energetska potrošnja mu je manja, pa je proizvođač odlučio kako je baterija kapaciteta 2.600 mAh sasvim dostatna na svakodnevnu uporabu.

Unatoč tome što se sa softverske strane nalazi Android Go platforma Samsung je odlučio nadodati vlastito korisničko sučelje – Samsung Experience. Dimenzije uređaja su 143,4 x 72,1 x 8,9 milimetara, a težina 154 grama.

Za početak uređaj će se prodavati u Maleziji i Indiji po cijeni od oko 110 USD, a potom će uslijediti i prodaja na ostalim svjetskim tržištima.