Samsungov smartphone koji se ne spaja na Internet

Samsung je svoju ponudu pametnih telefona upotpunio jednim neobičnim modelom, mobilnim uređajem temeljenim na operativnom sustavu Android, koji omogućuje samo obavljanje telefonskih poziva i razmjenu SMS te MMS poruka.

Novi Galaxy J2 Pro naime nema podršku za 2G, 3G i 4G LTE mreže, niti podršku za spajanje na Wi-Fi mreže, dakle s ovim uređajem se nije moguće spojiti na Internet.

Ostale značajke više su u razini modernih pametnih telefona, tako da Galaxy J2 Pro donosi 5-inčni Super AMOLED qHD zaslon (960 x 540 piksela), četverojezgreni procesor na taktu od 1,4 GHz, 1,5 GB RAM-a, 16 GB interne memorije proširive microSD karticama te bateriju od 2600 mAh. Sa stražnje strane nalazi se 8-megapikselna, a s prednje strane 5-megapikselna kamera.

S obzirom na to da je Galaxy J2 Pro i dalje Android uređaj, moguće je pokrenuti Android aplikacije, no one će se s obzirom na nedostatak internetske veze morati na uređaj instalirati na alternativan način (učitavanjem APK datoteka). Galaxy J2 Pro u prodaju kreće s cijenom od oko 186 dolara u crnoj i zlatnoj boji, u početku samo na domaćem južnokorejskom tržištu.