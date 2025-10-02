Serija Xiaomi 17 prodana u više od milijun primjeraka u rekordnom vremenu

Serija Xiaomi 17 prodaje se brzinom munje, zbog čega je Xiaomi odlučio povećati proizvodnju ne bi li zadovoljio potražnju

Xiaomi je prošloga tjedna u Kini predstavio svoju novu flagship seriju mobitela, Xiaomi 17, koja već obara rekorde u prodaji.

Naime, predsjednik Xiaomija, Lu Weibing, podijelio je na Weibou da su Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max prodani u više od milijun primjeraka u svega tjedan dana od početnog predstavljanja. Kako je riječ o prodajnom uspjehu kojeg nijedna druga Xiaomijeva serija nije postigla u tako kratko vremena, Weibing kaže da će povećati proizvodnju.

Lako je za pretpostaviti da uspjeh novih Xiaomija 17 leži upravo u dizajnu koji podsjeća na nove modele iPhonea, uz dodatak korisnog sekundarnog zaslona na stražnjoj strani ugrađenog u modul kamere. Također, ne smije se zaboraviti i da je riječ o prvim mobitelima na tržištu koje pogoni Qualcommov najjači SoC do sada, Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Hoće li se ovaj uspjeh ponoviti i kada mobiteli stignu u Europu, ostaje nam za vidjeti.