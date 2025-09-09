TCL NxtPaper 60 Ultra ima 7,2-inčni zaslon bez refleksija za čitanje kao na papiru

TCL ima novi mobitel koji se smješta direktno u viši srednji segment, ali s jasnim fokusom na korisnike koji vole puno čitati

Bug.hr utorak, 9. rujna 2025. u 08:57
SPECIFIKACIJE
Ekran 7,2″ IPS LCD, FHD+ (2.340 × 1.080), 120 Hz, NxtPaper 4.0 (anti-refleksija, bez treperenja)
Čip MediaTek Dimensity 7400
RAM / Memorija 12 GB RAM; 256 GB ili 512 GB pohrane
Stražnje kamere
50 MP glavna (OIS, PDAF, f/1.8)
8 MP ultraširoka (f/2.2, 112°)
50 MP telefoto (OIS, PDAF, f/2.4, 3× optički zoom)
Prednja kamera 32 MP
Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.4 / NFC / GPS
Baterija 5.200 mAh, 33W žično punjenje (50 posto u 30 minuta)
Konektor za slušalice Ne
Vrsta USB konektora USB-C
Dimenzije i masa 174.5 x 81.2 x 7.6 mm / 207 g
Operacijski sustav Android 15
Datum predstavljanja 4. rujna 2025.

TCL je na europsko tržište doveo novi NxtPaper 60 Ultra, mobitel koji se na prvi pogled ne razlikuje puno od drugih velikih “phableta”, ali zato ima zaslon koji će se posebno svidjeti onima koji vole čitati.

Riječ je, naime, o 7,2-inčnom NxtPaper 4.0 zaslonu koji nudi doživljaj čitanja nalik papiru. TCL tvrdi da je kod ovog mobitela u potpunosti eliminirao refleksije i odsjaj, što znači da bi dugotrajno surfanje, čitanje dokumenata ili e-knjiga trebalo biti manje naporno za oči. Zaslon inače ima rezoluciju 1.080 x 2.340 te frekvenciju osvježavanja od 120 Hz.

Kako bi se takva vrsta zaslona u potpunosti iskoristila, tu je i podrška za T-Pen Magic olovku koja omogućuje lakše pisanje bilješki, potpisivanje dokumenata, skiciranje, crtanje i sve što se već pomoću olovke i mobitela može raditi.

Mobitel pogoni MediaTekov Dimensity 7400, uparen s 12 GB RAM-a i do 512 GB memorije, što će biti i više nego dovoljno za većinu korisnika. Na stražnjoj se strani nalazi 50-megapikselna glavna kamera s optičkom stabilizacijom, 50-megapikselna telefoto kamera s 3X optičkim zumom te ultraširoka kamera od 8 MP. S prednje se strane, pak, smjestila kamera od 32 MP.

TCL NxtPaper 60 Ultra koštat će 450 eura za inačicu s 12 GB RAM-a i 256 GB memorije, dok će verzija s 512 GB biti skuplja za točno 50 eura.



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi