TCL NxtPaper 60 Ultra ima 7,2-inčni zaslon bez refleksija za čitanje kao na papiru

TCL ima novi mobitel koji se smješta direktno u viši srednji segment, ali s jasnim fokusom na korisnike koji vole puno čitati

SPECIFIKACIJE Ekran 7,2″ IPS LCD, FHD+ (2.340 × 1.080), 120 Hz, NxtPaper 4.0 (anti-refleksija, bez treperenja) Čip MediaTek Dimensity 7400 RAM / Memorija 12 GB RAM; 256 GB ili 512 GB pohrane Stražnje kamere 50 MP glavna (OIS, PDAF, f/1.8)

8 MP ultraširoka (f/2.2, 112°)

50 MP telefoto (OIS, PDAF, f/2.4, 3× optički zoom) Prednja kamera 32 MP Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.4 / NFC / GPS Baterija 5.200 mAh, 33W žično punjenje (50 posto u 30 minuta) Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 174.5 x 81.2 x 7.6 mm / 207 g Operacijski sustav Android 15 Datum predstavljanja 4. rujna 2025.

TCL je na europsko tržište doveo novi NxtPaper 60 Ultra, mobitel koji se na prvi pogled ne razlikuje puno od drugih velikih “phableta”, ali zato ima zaslon koji će se posebno svidjeti onima koji vole čitati.

Riječ je, naime, o 7,2-inčnom NxtPaper 4.0 zaslonu koji nudi doživljaj čitanja nalik papiru. TCL tvrdi da je kod ovog mobitela u potpunosti eliminirao refleksije i odsjaj, što znači da bi dugotrajno surfanje, čitanje dokumenata ili e-knjiga trebalo biti manje naporno za oči. Zaslon inače ima rezoluciju 1.080 x 2.340 te frekvenciju osvježavanja od 120 Hz.

Kako bi se takva vrsta zaslona u potpunosti iskoristila, tu je i podrška za T-Pen Magic olovku koja omogućuje lakše pisanje bilješki, potpisivanje dokumenata, skiciranje, crtanje i sve što se već pomoću olovke i mobitela može raditi.

Mobitel pogoni MediaTekov Dimensity 7400, uparen s 12 GB RAM-a i do 512 GB memorije, što će biti i više nego dovoljno za većinu korisnika. Na stražnjoj se strani nalazi 50-megapikselna glavna kamera s optičkom stabilizacijom, 50-megapikselna telefoto kamera s 3X optičkim zumom te ultraširoka kamera od 8 MP. S prednje se strane, pak, smjestila kamera od 32 MP.

TCL NxtPaper 60 Ultra koštat će 450 eura za inačicu s 12 GB RAM-a i 256 GB memorije, dok će verzija s 512 GB biti skuplja za točno 50 eura.