Xiaomi potvrdio datum predstavljanja novih mobitela

Iako će Xiaomi ovoga četvrtka predstaviti svoju novu flagship seriju mobitela u Kini, treba imati na umu da će ti mobiteli na europsko tržište stići tek početkom sljedeće godine

Xiaomi će ovog četvrtka, 25. rujna, predstaviti svoju novu flagship seriju mobitela koja će sadržavati tri modela, Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max. Predstavljanje će se održati u Kini u 19 sati po pekinškom vremenu, odnosno u 13 sati po našem vremenu.

Uz datum predstavljanja, kineski proizvođač otkrio je još neke specifikacije. Tako je rečeno da će osnovni Xiaomi 17 imati 6,3-inčni ravni OLED zaslon omjera 19,6:9 s iznimno tankim rubovima od 1,18 mm. Isti takav zaslon dobit će i 17 Pro, dok će sva tri modela iz seriju koristiti tehnologiju svjetline zaslona M10 koja, prema tvrdnjama Xiaomija, postiže rekordnu svjetlosnu učinkovitost od 82,1 cd/A.

Foto: Xiaomi

Najjači model u seriji, Xiaomi 17 Pro Max, debitirat će s novim RGB rasporedom piksela koji uklanja potrebu za takozvanim pixel poolingom, odnosno tehnikom koja spaja više manjih piksela u jedan veći radi uštede energije, ali često smanjuje efektivnu rezoluciju i oštrinu prikaza. U slučaju Xiaomijevog Pro Maxa, to bi trebalo smanjiti potrošnju energije za 26 posto u odnosu na klasične 2K zaslone.

Nadalje, Xiaomi je otkrio i da će 17 Pro modeli koristiti novu Jinshajiang bateriju L oblika i 16 posto visokim udjelom silicija. Kapacitet službeno nije otkriven, ali je zato rečeno da baterija podržava 100-vatno brzo punjenje putem kabela.

Sva tri modela pogonit će Qualcommov Snapdragon 8 Elite 5.