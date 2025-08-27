Apple potvrdio datum predstavljanja iPhonea 17

Nakon mjeseci šuškanja, Apple je konačno potvrdio da će novi iPhonei ugledati svjetlo dana 9. rujna u Cupertinu

Apple je službeno potvrdio da će predstavljanje nove serije iPhonea održati 9. rujna u Steve Jobs Theateru u Apple Parku u Cupertinu. Slogan cijelog događaja je „awe dropping“, odnosno kombinacija „awe inspiring“ (zadivljujuće) i „jaw dropping“ (zapanjujuće), što znači da Apple cilja na efekt iznenađenja.

Budući da je već mjesecima poznato da će Apple, uz iPhone 17, 17 Pro i 17 Pro Max, predstaviti i iPhone 17 Air, pretjeranih iznenađenja vjerojatno neće biti. Riječ je o najtanjem iPhoneu do sada s debljinom manjom od 6 milimetara, koji će zamijeniti dosadašnji Plus model. Međutim, takva tankoća donosi i kompromise, stoga će mobitel imati samo jednu stražnju kameru i bateriju malog kapaciteta.

Predstavljanje će početi u 10 sati po pacifičkom vremenu, odnosno u 19 sati prema našem vremenu. Kao i svake godine, sve će se moći pratiti i uživo kod nas na Bugu.