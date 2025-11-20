Acer Nitro XV275K P5 ima visoku svjetlinu od 1000 cd/m2, mini LED pozadinsko osvjetljenje i 160 Hz

Nasljednik Aceovog 4K 27'' monitora stiže s promijenjenim dizajnom, još više zona lokalnog zatamnjenja te i dalje viskom svjetlinom i bogatom opremom, ali i cijenom s obzirom da nije OLED

SPECIFIKACIJE – Acer Nitro XV275K P5biipruzx Ekran 27'' (3840 x 2160) / 160 Hz (320 Hz Full HD) Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS /mini LED Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 1000 cd/m2 Vrijeme odziva 1 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB C (90 W),

2 x USB A, 3,5 mm audio

Velik broj novih OLED gaming modela, pa i nekih koji bi poput ovog AOC-a mogli ići ispod 500 eura, mogli bi napraviti probleme za druge tehnologije i monitore koji se jedinstvenim specifikacijama pokušavaju nametnuti u vrlo konkurentnom okruženju. Acer je kroz svoju Nitro seriju predstavio model XV275K koji i u najnovijoj P5 seriji donosi IPS panel s mini LED pozadinskim osvjetljenjem i prilično bogatim setom mogućnosti.

Pogled iz profila na Acerov mini LED 4K gaming model

Monitor ima drugačije izvedbe stalka ovisno o tržištu. Acerove američke stranice donose monitor s tankim zaobljenim stalkom u obliku obrnutog polumjeseca, dok u Europi i kod nas monitor stiže s tankom metalnom pravokutnom bazom s kombinacijom tamno sive nijanse i crvenih detalja. Valjkasti stalak omogućuje napredne ergonomske značajke podešavanja po visini, zakretanje i blagi nagib naprijed-natrag, kao i pivot opciju. Oko panela su sa tri strane tanki rubovi, dok je i cijelo kućište tanko, a straga se osim loga i dvije različite teksture nalazi i joystick za upravljanje OSD izbornikom.

IPS panel i mini LED pozadinsko osvjetljenje omogućuju visoku svjetlinu od 1000 cd/m2. Uz to, ovaj model ima 160 Hz (320 u Full HD rezoluciji) i brz odziv te FreeSync Premium podršku

Najvažnije kod Nitro XV275K P5 monitora je kombinacija IPS panela i mini LED pozadinskog osvjetljenja. Novi model dolazi s većim brojem zona lokalnog zatamnjenja i sad ih je ukupno 1152. Monitor ima izrazito visoku svjetlinu od 1000 cd/m2 te ima DisplayHDR 1000 certifikat, a model pokriva i 95% DCI-P3 spektra. Za igrače je osim visoke 4K rezolucije na dijagonali od 27'' vrijedno istaknuti brzi odziv od 1 milisekunde i stopu osvježavanja panela od 160 Hz, koja se u Full HD rezoluciji može podići na 320 Hz. Podržan je AMD FreeSync te kompatibilnost s Nvidia G-Syncom.

Od konektora monitor dolazi s dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB C koji isporučuje 90 W te dva USB A i 3,5 mm audio priključkom. Cijena ovog monitora je na našem tržištu oko 635 eura što je već u domeni nekih OLED konkurenata, no još ne i s OLED-a s 4K rezolucijom.