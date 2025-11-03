Asus ROG Strix XG248QSG je 24'' Full HD monitor s TN panelom i suludih 610 Hz refresh ratea

Primarni fokus ovog monitora je visoka stopa osvježavanja panela koja uz overclock doseže 610 Hz, no TN panel iznenadio je i visokom svjetlinom, HDR podrškom i relativno dobrim prikazom boja

SPECIFIKACIJE – Asus ROG Strix XG248QSG Ekran 24'' (1920 x 1080) / 600 Hz (610 Hz overclock) Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje TN/Direktno LED Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 350 cd/m2 (400 peak) Vrijeme odziva 0,7 ms (GTG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 3,5 mm

U svijetu natjecateljskog igranja, brzi TN monitori i dalje drže vrlo važno mjesto, a Asus ROG Strix XG248QSG se fokusira na najvažniju stavku tog svijeta, visoku stopu osvježavanja panela. Monitor je prilično dobro opremljen, ima naprednu ergonomiju i niz mogućnosti koje uključuju i HDR podršku. Cijena će ipak biti izazov za potencijalne kupce, a dilema se produbljuje ako znamo da za oko 1000 eura koliko je potrebno izdvojiti za ovaj model možete kupiti 27'' model više rezolucije s OLED ekranom i 500 Hz. OLED će ponuditi dramatično viši kontrast i bolji prikaz crne te brži odziv.

Uz osvjetljeni ROG logo, straga se nalazi joystick za upravljanje postavkama te skriveni prema dolje svi konektori

Asusov novi brzi gaming monitor dolazi s tankom šesterokutnom bazom i robusnim stalkom koji osim što ima otvor za bolje provođenje kablova omogućuje napredne ergonomske mogućnosti. Uz namještanje po visini, nagibu i zakretanje, nudi i pivot način. Straga se još nalazi i joystick za upravljanje OSD izbornikom te svjetleći ROG logo s kojim se također može upravljati kroz sučelje. Konektori su smješteni uvučeno prema dolje, a monitor ima dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 i 3,5 mm audio priključak.

Osnovica ovog ultrabrzog modela je TN panel rezolucije 1920 x 1080 točaka i iznimno visoke stope osvježavanja od 600 Hz, odnosno 610 uz overclock. Podržani su i AMD FreeSync Premium i kompatibilnost s G-Sync, a tu su i dvije varijante ELMB (extreme low motion blur) tehnologije koje zajedno s Adaptive Syncom omogućuju brzu akciju bez zamućenja i trganja. ELMB 2 uz to omogućuje i 65% višu svjetlinu.

Asus ROG Strix XG248QSG ima TN panel Full HD rezolucije s nevjerojatnih 610 Hz refresh ratea

Asus ROG Strix XG248QSG ima još par aduta u rukavu u vidu podrške za HDR10, svjetline od 400 cd/m2 pri čemu monitor pokriva 125% sRGB i 90% DCI-P3 spektra. U izbornicima se može prebaciti i na klasične niže rezolucije poput 1280 x 960 ili 1024 x 768 točaka uz niz opcija ispune vidljivog prostora. Preporuča se skidanje Asus DisplayWidget aplikacije za bolje i lakše upravljanje postavkama.

Monitor nudi i niz postavki poput AI Visuals, dinamičnu promjenu nišana kako bi bio kontrastan u odnosu na boju pozadine te Dynamic Shadow Boost koji automatski poboljšava prikaz u tamnijim scenama. Asus ROG Strix XG248QSG je namijenjen e-sports igračima i drugim entuzijastima koji žele maksimalne performanse u kompetitivnom igranju, ali dolazi s visokom cijenom.