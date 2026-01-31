Bazni LG 24U41YA-B IPS monitor za ispod 100 eura donosi Full HD rezoluciju i 120 Hz
Uz brojne napredne modele, LG i dalje predstavlja pristupačne uređaje poput ovog 24'' modela s IPS panelom koji uz brz odziv ima i moderan dizajn, 120 Hz stopu osvježavanja panela i pokriva 99% sRGB spektra
|SPECIFIKACIJE – LG 24U41YA-B
|Ekran
|24'' (1920 x 1080) / 120 Hz
|Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje
|IPS / Edge LED
|Kontrast/Svjetlina
|1500:1/ 250 cd/m2
|Vrijeme odziva
|5 ms (1 ms MBR)
|Kutovi gledanja (hor./vert.)
|178 / 178°
|Konektori
|HDMI 2.0, VGA, 3,5 mm
Tržište monitora je zasićeno ogromnim brojem različitih modela, a osobita je gužva u ovom donjem dijelu cjenovnog spektra gdje se za naklonost vjerojatno najpopularnije kategorije bore mahom VA i IPS monitori. LG je ponudio zanimljivu kombinaciju koja uključuje moderan dizajn, relativno visoku stopu osvježavanja panela i solidan prikaz boja za cijenu ispod 100 eura. Da bi ta cijena ostala niska, monitor nema osobito naprednu ergonomiju niti izbor konektora. Isto tako, radi se o modelu s Full HD rezolucijom u vrijeme 4K i monitora s 1440p rezolucijom. Ipak, kako se radi o 24 inčnom modelu, gustoća piksela je 92 PPI što je i više nego upotrebljivo.
Monitor stoji na metalnoj tankoj pravokutnoj bazi i ima kratak također crni stalak koji se s monitorom spaja pri dnu. Ponajviše iz takve konfiguracije proizlaze skromnije ergonomske opcije, pa tako LG 24U41YA-B dopušta jedino namještanje nagiba od -5° do 20°. S prednje stane prati se trend tankih okvira oko tri strane panela i nešto deblje donje strane. Ukupan vizualni dojam je iznad kategorije u kojoj se nalazi, dok izostanak mogućnosti prilagodbi odgovara relativno pristupačnoj cijeni.
Monitor dolazi s IPS panelom i nešto višim kontrastom od 1500:1. Na dijagonali od 24'' monitor ima rezoluciju od 1920 x 1080 piksela i klasični 16:9 omjer stranica. IPS tehnologija ističe se kvalitetnim prikazom boja i dobrom vidljivosti iz kutova. Ovaj model pokriva 99% sRGB spektra i podržava prikaz HDR10 sadržaja, no njegova svjetlina je 250 cd/m2, pa taj sadržaj vjerojatno neće toliko moći doći do izražaja. LG nudi i stopu osvježavanja panela od 120 Hz uz MBR tehnologiju koja omogućuje brži odziv od 1 milisekunde uz smanjenje zamućenja pokreta, pa bi i bez službene podrške za FreeSync i G-Sync ovaj monitor mogao solidno poslužiti za igranje.
U tom kontekstu nude se tehnologije Black Stabilizer za bolju vidljivost detalja u tamnim scenama te Dynamic Action Sync za smanjenje ulaznog kašnjenja u igrama. Kako se ovdje radi o višenamjenskom monitoru za svakodnevne zadatke, LG je ponudio i poseban način za čitanje koji podešava temperaturu boje i osvijetljenost. Da bi se postigla cijena od 90 eura za ovaj monitor, LG je malo povukao ručnu kod ugradnje konektora, pa ovdje nalazimo HDMI 2.0, old school VGA priključak i 3,5 mm audio konektor.