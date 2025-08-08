Dell 32 Plus S3225QS je 4K VA monitor sa 120 Hz

Plus serija označava srednju klasu u novom načinu na koji Dell imenuje svoje modele, a u ovom slučaju radi se o 4K monitor s VA panelom modernog dizajna koji ima 120 Hz, ali stiže i bez USB konektora

Bug.hr petak, 8. kolovoza 2025. u 10:11
SPECIFIKACIJE – Dell 32 Plus S3225QS
Ekran 32'' (3840 x 2160) / 120 Hz
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje  VA /Edge
Kontrast/Svjetlina 3000:1/ 300 cd/m2
Vrijeme odziva  8 ms (5 ms fast)
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4  

Dell 32 Plus S3225QS je prije svega raznovrstan monitor koji je dovoljno dobar za vrlo širok raspon namjena, no istovremeno nije u samom vrhu u tim nišama. Tako s 4K rezolucijom na 32'' i dobrim prikazom boja može biti odličan poslovni model, a uz 120 Hz i FreeSync tehnologiju nema prepreka u korištenju kao gaming model.  S cijenom na našem tržištu od 412 eura nudi dosta, a kako bi cijena ostala relativno niska za ove specifikacije izostale s neke stvari u dijelu ergonomije i konektora.

Dell se odlučio za bijelu boju kod ovog monitora, a na plastičnom kućištu straga smješten je joystick za upravljanje OSD izbornikom
Dizajn monitora je čist i uredan s bijelim pravokutnim postoljem i stalkom te vrlo tankim crnim rubovima oko mat panela. Za sastavljanje monitora nije potreban dodatan alat, a straga nema dizajnerskih elemenata te se na bijeloj plastičnoj plohi mogu pronaći Dell logo te joystick za upravljanje OSD izbornikom. Monitor je moguće podešavati po visini i namjestiti blago nagib, no ne i zakretati lijevo ili desno.

Za prikaz slike zaslužan je VA panel visoke 4K rezolucije koja na ovoj dijagonali od 32'' daje dovoljno gustoće piksela i oštrine. VA tehnologija ima viši nativni kontrast i bolji prikaz crne u odnosu na IPS konkurente, ali i nešto lošiji prikaz iz kutova. Dell 32 Plus S3225QS se prilično iskazao i u prikazu boja, pa tako pokriva 99% sRGB i 95% DCI-P3 spektra, pa se lako može koristiti i za ozbiljniji rad u kreativnim aplikacijama. Dellov monitor podržava i HDR10 prikaz.

Dell 32 Plus S3225QS je 4K monitor s VA panelom i stopom osvježavanja od 120 Hz
Uz to, ovaj monitor dolazi sa stopom osvježavanja ekrana od 120 Hz, u extreme načinu rada ima relativno brzi odziv od 4 ms i podržava AMD FreeSync Premium tehnologiju, pa niti gamerima neće biti loš odabir. Dell se hvali i poboljšanom ComfortView Plus tehnologijom koja dodatno smanjuje emisiju štetnog plavog svjetla.

Na donjoj strani monitora smješteni su stereo zvučnici izlazne snage 10W, a ono što primjetno nedostaje kod ovog modela su USB konektori. Tako Dell 32 Plus S3225QS dolazi samo s dva HDMI 2.1 i jednim DisplayPort 1.4 konektorom, što je malo neobično ako gledamo u kontekst ostalih specifikacija s kojima dolazi. Kako je 32 inča već dosta velika dijagonala za monitor, od koristi bi vam mogao biti Dell Display and Peripheral Manager softver koji omogućuje lagano dijeljenje ekrana po raznim kriterijima kako bi se olakšala produktivnost.



