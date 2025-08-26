Dell Alienware AW2725D QD-OLED monitor spaja 27'' dijagonalu, 1440p rezoluciju i 280 Hz

Osim naprednog QD-OLED panela, podrške za gaming tehnologije, brzog odziva i 280 Hz refresh ratea, Alienware AW2725D za OLED model nudi i vrlo atraktivnu cijenu

Bug.hr utorak, 26. kolovoza 2025. u 06:37
SPECIFIKACIJE – Dell Alienware AW2725D
Ekran 27'' (2560 x 1440) / 280 Hz
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje  QD-OLED
Kontrast/Svjetlina 1.500.000:1/ 250 cd/m2 (1000 HDR)
Vrijeme odziva  0,03 ms
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori  2 x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4,   USB-A, 
USB B, USB C

Koliko biste realistično izdvojili za gaming monitor? Na tržištu se VA ili IPS gaming modeli sa stopom osvježavanja panela od 280 Hz mogu naći za ispod 250 eura. S druge strane cjenovne skale većina OLED monitora bliže je cijeni od 700 eura pa na više ako govorimo o dijagonalama od 27''. Dell u svojoj Alienware seriji ima velik broj različitih monitora, a ovaj novi AW2725D kao da pokušava premostiti veliki cjenovni jaz. Tako na Dellovim stranicama ovaj monitor ima cijenu od 549,99 dolara, dok se na našem tržištu može naći za 678 eura. Cijena je to koja je i dalje gotovo dvostruko veća u odnosu na druge tehnologije prikaza, ali istovremeno niža od velikog broja OLED konkurenata.

Zaobljeni stalak i postolje te prepoznatljiva Alienware ikonografija na vrlo čisto i nenametljivo dizajniranom monitoru
Dell Alienware AW2725D donosi Samsungov napredni QD-OLED panel, koji uz ogroman kontrast i savršen prikaz crne zahvaljujući Quantum Dot sloju ima i poboljšan prikaz boja. Ovaj monitor pokriva 99% DCI-P3 i Adobe RGB spektra. Alienware AW2725D dolazi s 27'' dijagonalom ekrana i tipičnom rezolucijom od 2560 x 1440 piksela, a ono što ide u prilog gaming publici je izuzetno brz odziv ispod 1 milisekunde i stopa osvježavanja panela od 280 Hz. Dell Alienware AW2725D ima svjetlinu od 250 cd/m2 koja u HDR načinu dolazi do vrlo visokih 1000 cd/m2. Osim što podržava AMD FreeSync i kompatibilnost s G-Syncom,  AW2725D ima i VESA DisplayHDR TrueBlack 400 certifikat. Svim ovim karakteristikama monitor bi trebao zadovoljiti većinu igrača, dok će za ozbiljne profesionalne korisnike unatoč impresivnom prikazu, rezolucija vjerojatno biti prepreka u nabavci.

QD-OLED monitor ima 1440p rezoluciju, brzi odziv od 0,03 milisekunde i 280 Hz refresh rate
Monitor inače slijedi uhodani dizajn nove Alienware generacije s oblim centralnim postoljem i stalkom koji se čini kao da se sužava pri dnu te također ima zaobljene stranice. Sprijeda monitor ima s tri strane nešto tanje rubove oko ekrana, dok je na donjoj stranici smješten natpis Alienware. Straga se nalazi logo vanzemaljca i s druge strane prepoznatljivi glyph. Čisti dizajn nema dodatke RGB osvjetljenja.

Od ergonomskih mogućnosti podržano je podešavanje po visini, zakretanje i nagib naprijed-natrag te stavljanje u pivot način. Od konektora stiže s dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 te tri USB konektora, po jedan A, B i C pri čemu zadnji ima mogućnost punjenja od 15 W. Nema ugrađene zvučnike niti 3,5 mm audio konektor, a na sredini ispod ekrana nalazi se joystick za upravljanje OSD izbornicima.



