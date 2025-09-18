Uredski monitor Dell Plus S2725QC donosi i 120 Hz, FreeSync podršku te naprednu ergonomiju

SPECIFIKACIJE – Dell Plus S2725QC Ekran 27'' (3840 x 2160) / 120 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS / Edge Kontrast/Svjetlina 1500:1/ 350 cd/m2 Vrijeme odziva 4 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.1, 2x USB C (1 x 65 W power delivery,

DisplayPort 1.4), 2 x USB A

Dell na tržište isporučuje velik broj poslovnih modela, a iako su nekad razlike u nazivima male, mogu označavati značajne razlike u tehnologiji panela. Ovaj Dell Plus S2725QC spaja klasični poslovni štih, na koji dodaje nekoliko značajki poput više stope osvježavanja panela, dodatka AMD FreeSynca i uz to ima vrlo dobru opremljenost te napredne ergonomske mogućnosti. Dell Plus S2725QC se na našem tržištu može pronaći za 369,90 eura i za taj iznos ćete dobiti kvalitetan uredski model s visokom 4K rezolucijom na 27'' dijagonali.

Dell Plus S2725QC ima bijelo kućište i stalak te crne okvire oko ekrana, a ističe se i naprednom ergonomijom koja uključuje i pivot opciju

Dizajn monitor je vrlo odmjeren i ovaj će se model lako uklopiti u uredska i kućna okruženja. S prednje strane ima tanke crne rubove oko panela, dok je ostatak monitora u bijeloj boji, što vrijedi za pravokutnu bazu, stalak i plastično kućište straga. I dok se minimalističkim pristupom neće previše istaknuti, Dell se ističe naprednim ergonomskim mogućnostima kod S2725QC monitora. Tako ćete ovaj model moći podesiti po visini, zakretati, namještati nagib i okrenuti u pivot način rada.

Monitor ima IPS 27'' panel s 4K rezolucijom i 120 Hz

Dell Plus S2725QC je klasični IPS model s rubnim LED pozadinskim osvjetljenjem. Prednost mu je visoka gustoća piksela zahvaljujući 4K rezoluciji na 27'' panelu. Monitor pokriva 99% sRGB spektra i ima nešto viši kontrast nego što bi očekivali od IPS tehnologije, no sa svjetlinom od 350 cd/m2 HDR sadržaj neće biti jača strana na ovom modelu. Kao dodatak bogatoj opremljenosti i ergonomiji te mogućnostima koje su bitne za poslovno okruženje, Dell je dodao 120 Hz refresh rate te podršku za AMD FreeSync Premium čime se ovaj monitor može pretvoriti u sasvim solidan gaming uređaj.

Konektori nisu svi smješteni na jednom mjestu. Ističu se dva HDMI 2.1 i USB C konektor

No vratimo se malo na dizajn i to na smještaj konektora. Umjesto klasičnog pozicioniranja na jednom mjestu, Dell se odlučio razdijeliti to na tri mjesta. Tako uz standardno smještanje straga prema dolje gdje možete naći HDMI 2.1 i USB C, straga ali na stranu smješten je dodatni HDMI 2.1 i USB A, dok se s dna ekrana izvlači „ladica“ s dodatnim USB C i USB A konektorom.

Monitor dolazi i s dva ugrađena stereo zvučnika. Ako koristite Dell Plus S2725QC u setupu s više monitora, ali i u samostalnoj varijanti, pomoću Dell Display and Peripheral Manager softvera možete brzo i na različite načine prilagoditi prozore na vašem ekranu. Ukupno se radi o zanimljivom paketu koji nudi visoku rezoluciju i niz prednosti za uredske korisnike, uz nadogradnju za one koji se povremeno žele i poigrati.