HP OmniBook 7 AI uz metalno kućište stiže i s Intel Core procesorima Lunar Lake linije

OmniBook 7 stiže s velikim 17,3'' ekranom, Intelovim procesorima i predstavlja višu srednju klasu namijenjenu poslovnim korisnicima, ali može poslužiti i kao svakodnevni laptop s kombinacijom dostatne snage i kvalitetne izrade

SPECIFIKACIJE – HP OmniBook 7 AI 17-dc0001nn Ekran 17,3” / 1920 x 1080 / IPS / 60 Hz Procesor Intel Core Ultra 7 258V (4 P, 4 LP/ 8 Threads) Grafička kartica Intel Arc 140V Memorija 32 GB LPDDR5 SSD 1 TB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 6E, Bluetooth 5,3 Konektori HDMI 2.1

1 x USB C (Thunderbolt 4, power delivery, DisplayPort 1.4)

3 × USB A

3,5-mm audio Masa 2,34kg Dimenzije 396,1 × 258,6 x 15,3 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Cijena 1.599,99 eura

HP OmniBook 7 seriju proizvođač promiče kao model srednje više klase za poslovne i obične korisnike. Ovaj konkretni model stiže s klasičnom velikom dijagonalom od 17,3'' i u odnosu na OmniBook 5 modele koji stižu sa štedljivijim U procesorima, ovdje je HP upotrijebio Lunar Lake seriju Ultra 258V procesora koji imaju i jaču integriranu grafičku karticu. Ova konfiguracija na našem tržištu ima cijenu od 1599 eura.

HP stiže uz minimalistički dizajn te aluminijsko kućište

Laptop dolazi s potpuno metalnim kućištem i za ovako veliku dijagonalu ima vrlo tanak profil od 15,3 milimetra, dok su ostale dimenzije u skladu s očekivanim gabaritima. Dizajn je minimalistički bez suvišnih detalja. Metalik sivo kućište na poklopcu ekrana ima HP logo, dok na odmorištu za dlanove izuzev pozadinski osvjetljene tipkovnice koja dolazi i s numeričkim dijelom te prostranog touchpada nema drugih dodataka.

HP OmniBook 7 AI stiže s IPS ekranom klasičnog 16:9 usmjerenja i rezolucije 1920 x 1080 piksela. Ekran je lagana nadogradnja na OmniBook 5 seriju budući da ima višu svjetlinu od 400 cd/m2 te panel pokriva 100% sRGB spektra. U ovom slučaju radi se i o dodirnom ekranu što dodatno proširuje moguće primjene.

IPS ekran ima dijagonalu od 17,3'' , relativno visoku svjetlinu od 400 cd/m2 te pokriva 100% sRGB spektra

Laptop pokreće Intelov Core Ultra 7 258V procesor iz Lunar Lake serije koji ima osam jezgri od čega su četiri jače performance i one dosežu maksimalni radni takt od 4,8 GHz. I dok će procesor bez problema odraditi svakodnevne zadatke, rad u uredskim aplikacijama i multimediju, jedna od prednosti ove serije je nešto jača integrirana grafička kartica Intel Arc 140V koja je sposobna za lagani gaming. U konfiguraciji su još 32 GB radne memorije i SSD od terabajta.

Mali boost u mogućnostima primjetan je i na polju konektora među kojima pronalazimo Thunderbolt 4, tri USB A, HDMI 2.1 te 3,5 mm audio konektor. Mrežne mogućnosti su identične OmniBook 5 seriji s Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3 standardima. Laptop ima bateriju od 83 Wh i dolazi uz trogodišnju garanciju.