LG UltraGear 27GX700A spaja novi OLED panel s brzim odzivom i 280 Hz

Ova verzija LG gaming monitora ima 1440p rezoluciju na popularnoj dijagonali od 27'' i stiže s Primary RGB Tandem OLED panelom s visokom vršnom svjetlinom, HDR podrškom i za gamere važnijom visokom stopom osvježavanja ekrana od 280 Hz

Bug.hr subota, 22. studenog 2025. u 06:25
SPECIFIKACIJE – LG UltraGear 27GX700A
Ekran 27'' (2560 x 1440) / 280 Hz
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje  OLED
Kontrast/Svjetlina 1.500.000:1/ 335 cd/m2
Vrijeme odziva  0,03 ms
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 3,5 mm, 2 x USB A, USB B

Nova tehnologija OLED panela koju je ove godine predstavio LG Display već smo vidjeli u flagship televizoru LG G5. Primary RGB Tandem OLED mijenja način na koji je složen panel pa sada uz dva plava sloja ide zeleni i crveni. Ovim konceptom LG je napustio MLA OLED tehnologiju, a prednost bi trebala biti u višoj vršnoj svjetlini koja ovdje ide do 1500 cd/m2, kao i bolji kontrast i oštriji detalji i precizniji prikaz boja, mada su sve ove kategorije ionako kod OLED-a izražene. Cijena ovog modela na našem je tržištu 859 eura, pa je i dalje cijena glavna prepreka pri nabavki OLED monitora i slične specifikacije možete pronaći i za dvostruko manji iznos, jasno bez vrlo izraženih prednosti OLED tehnologije u odnosu na VA i IPS panele.

Straga se nalazi tzv. Hexagon Lighting, odnosno svjetleći elementi oko kućišta monitora
Dizajnom se uklapa u UltraGear serije ove godine s metalnom peterokutnom bazom i vrlo širokim stalkom. Okviri oko panela su vrlo tanki, dok je tanki panel nadograđen nešto debljim kućištem s osvjetljenim trakama i sustavom hlađenja. Konektori su smješteni straga iza širokog stalka s UltraGear natpisom i rupom za lakše provlačenje kablova. Tu su dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, tri USB-a i četveropolni 3,5 mm audio konektor koji je na donjoj strani monitora i podržava spajanje slušalica s podrškom za DTS: X. Monitor uz to ima i napredne ergonomske mogućnosti koje uključuju namještanje po visini od 110 mm, zakretanje do 30 stupnjeva lijevo-desno, nagib naprijed-natrag od 5 do 15 stupnjeva te stavljanje u pivot način.

LG je s ovim monitorom predstavio četvrtu generaciju OLED panela viđenu u najjačim televizorima. Osim Primary RGB Tandem panela, monitor ima 1440p rezoluciju i 280 Hz te visoku vršnu svjetlinu
Već spomenuta četvrta generacija OLED panela donosi savršen prikaz crne, ogroman kontrast i svjetlinu od 335 cd/m2 koja ide u vršnim vrijednostima do 1500 cd/m2. Monitor stiže s VESA DisplayHDR True Black 500 certifikatom i panel pokriva 99% DCI-P3 spektra. Kao i ostali OLED paneli, monitor ima brz odziv od ispod milisekunde i visoku stopu osvježavanja panela od 280 Hz. Na dijagonali od 27'' ima popularnu rezoluciju za gaming monitore od 2560 x 1440 točaka. Podržani su AMD FreeSync Premium i kompatibilnost s Nvidia G-Sync tehnologijom.

Osim visoke cijene teško je naći zamjerku za napredni panel i vrlo opremljen monitor, koji će igračima ponuditi visok refresh rate na rezoluciji koja neće iscijediti grafičku karticu i to sve upakirano u najnoviju verziju OLED tehnologije koju nudi LG.



