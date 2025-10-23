LG UltraGear 34GX90SA-W spaja OLED ekran s 240 Hz, bogatu opremu i WebOS pametno sučelje

Veliki zakrivljeni OLED gaming model uz sve potrebno za igrače na dijagonali od 34'' donosi i WebOS sustav koji ga gotovo pretvara u televizor

SPECIFIKACIJE – LG UltraGear 34GX90SA-W Ekran 34'' (3440 x 1440) / 240 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje OLED Kontrast/Svjetlina 1.500.000:1/ 275 cd/m2 Vrijeme odziva 0,03 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4., USB C, 2 x USB A, 3,5 mm

LG UltraGear serija monitora namijenjena je igračima, a unutar ovog brenda nalazi se šaroliko društvo od jeftinijih VA i IPS modela sve do premium uređaja kao što je kod nas nedavno testirani UltraGear 45GX950A. Negdje u gornjem domu po cijeni i mogućnostima nalazi se i LG UltraGear 34GX90SA-W, koji donosi zakrivljeni ekran, OLED panel i visoku stopu osvježavanja panela uz bogatu opremljenost i što je posebno zanimljivo dodatak u vidu WebOS pametnog sučelja koji nam je poznat s njihovih televizora.

Ovaj pogled na LG UltraGear 34GX90SA-W otkriva stopu zakrivljenosti od 800R

Glavna odlika u dizajnu je prilično veliki faktor zakrivljenosti od 800R iza čega stoji ideja o prirodnom vidnom polju za sliku bez izobličenja. Osim što je prilično zakrivljen, LG gaming model ima već prepoznatljiv stalak svojstven ovoj seriji monitora sa širokom peterokutnom bazom i podosta širokim stalkom. Na stalku se nalazi otvor za urednije provođenje kablova, a na monitoru su omogućene i ergonomske postavke poput podešavanja po visini, zakretanja i namještanja nagiba. Tanki crni rubovi oko ekrana u kontrastu su s bijelom bojom stalka i kućišta, na kojem se straga nalazi svjetlosna traka koju LG zove Hexagon Lighting.

LG UltraGear 34GX90SA-W donosi OLED ekran dijagonale 34'', rezolucije 3440 x 1440 piksela i 240 Hz, uz podržani HDR, ali stiže i s WebOS pametnim sučeljem

LG UltraGear 34GX90SA-W dolazi s OLED panelom rezolucije 3440 x 1440 točaka koja je za igrače dobar omjer gustoće piksela i snage koju trebaju od grafičke kartice. Na dijagonali od 34'' unatoč vrlo naprednim svojstvima OLED ekrana, ova rezolucija je premala za profesionalne korisnike. No, monitor je prvenstveno namijenjen gamerima i za njih donosi brz odziv ispod 1 milisekunde i stopu osvježavanja panela od 240 Hz, pri čemu su podržani i AMD FreeSync i Nvidia G-Sync. Istovremeno je LG osigurao VESA DisplayHDR 400 True Black certifikat, a osim podrške za HDR monitor se ističe svjetlinom od 275 cd/m2 koja može u peaku doseći i 1300 cd/m2. Od dodatnih opcija koje ovaj monitor nudi tu su AI Picture, Dynamic Tone Mapping i AI Sound, a to su funkcionalnosti koje viđamo na televizorima.

Upravo je integracija WebOS-a, jednog od boljih pametnih sučelja nešto što ovaj monitor pretvara gotovo u televizor. Ako koristite OTT aplikacije za gledanje televizijskih programa i još u kombinaciji sa svim podržanim streaming servisima, u pauzama od igranja doslovno možete koristiti ovaj izniman OLED panel kao televizor. Monitor dolazi s dva stereo zvučnika od po 7 W, a od konektora ima dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, dva USB A i 3,5 mm audio priključak.

Cijena ovog modela je visokih 1.092 eura i dok OLED monitori budu imali ovakve cijene jasno je da će postojati tržište za VA i IPS alternativama.