Mini LED varijanta Acer Predatora X34 ima visoku svjetlinu, lokalno zatamnjenje i 180 Hz

SPECIFIKACIJE – Acer Predator X34 V3 Ekran 34'' (3.440 x 1.440) / 180 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje VA/ mini LED Kontrast/Svjetlina 4000:1/ 600 cd/m2 Vrijeme odziva 1 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB C, 4 x USB A, 3,5 mm

Ultraširoki monitori s 21:9 omjerom ekrana već su dugo popularna niša na tržištu, a poput velikog broja sličnih modela i ovaj Acer Predator X34 V3 ima 1440p rezoluciju i visoku stopu osvježavanja panela. Ono po čemu se izdvaja ovaj gamerski model je mini LED pozadinsko osvjetljenje koje omogućuje vrlo visoku svjetlinu te sustav lokalnog zatamnjenja koji radi na poboljšanju prikaza crne i višem kontrastu.

Stražnja strana monitora nema napadne gaming elemente, ali su zato tu svi konektori na čelu s DisplayPortom, dva HDMI 2.0 i USB C-om

Monitor stoji na dva dosta široka metalna kraka koji bi mogli zauzeti više mjesta na stolu nego što je optimalno. Sam stalak je prilično robustan i omogućuje ergonomska podešenja u vidu pomicanja po visini, nagiba i zakretanja. Straga su još smješteni svi konektori, a to su redom dva HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB C i četiri dodatna USB konektora te 3,5 mm audio priključak. Želite li iskoristiti maksimalnu stopu osvježavanja monitora, nećete to moći postići s HDMI konekcijom. Na donjoj prednjoj strani nalaze se stereo zvučnici od 5 W skriveni iza tkanine u obliku mini soundbara.

Acer Predator X34 V3 je model sa radijusom zakrivljenja od 1500R i dolazi s VA panelom koji ima viši kontrast u odnosu na IPS modele, no i zamjetno manji u odnosu na OLED. Ovaj monitor ima brz odziv i stopu osvježavanja panela od 180 Hz. Na našem se tržištu može naći za 498,75 eura. U međuvremenu je Acer predstavio i IPS varijantu s 200 Hz, no taj model još nije stigao na tržište. Monitor se najviše izdvaja po svojoj mini LED pozadinskoj rasvjeti i 1152 zone lokalnog zatamnjenja. To mu omogućuje svjetlinu od 600 cd/m2 koja u vršnim vrijednostima dostiže 1000 cd/m2, pa je tu i VESA DisplayHDR 1000 certifikat.

Monitor ima VA panel i mini LED pozadinsko osvjetljenje s tehnologijom lokalnog zatamnjenja što donosi visoku svjetlinu i kontrast, a uz to ima brzi odziv i 180 Hz refresh rate

Podržani su AMD FreeSync Premium Pro te kompatibilnost s G-Sync tehnologijom. Osim za igrače, ovaj je monitor potencijalno zanimljiv i kreatorima sadržaja budući da pokriva 100% sRGB, 98% DCI-P3 i 95% AdobeRGB spektra.

Od dodatnih opcija valja istaknuti KVM prekidač koji omogućuje upravljanje s više izvora slike jednom periferijom i brzo prebacivanje među njima. Upravljanje OSD izbornikom ide preko joysticka koji se nalazi na stražnjoj strani monitora, a osim detaljnog podešenja opcija nudi nekoliko specifičnih modova za igre, kao i standardne opcije ciljnika u igrama, brojača FPS-ova i sličnih dodatka.