Philips 271V8LAB/00 u ulaznoj kategoriju nudi VA panel, visok kontrast, 100 Hz i FreeSync

Po mnogome bazični monitor namijenjen najnižoj cjenovnoj kategoriji ističe se po pokrivanju 100% sRGB spektra, visokom kontrastu zahvaljujući VA panelu i 100 Hz refresh rateom pri čemu ima i podršku za FreeSync

Bug.hr subota, 6. rujna 2025. u 08:08
SPECIFIKACIJE – Philips 271V8LAB/00
Ekran 27'' 1920 x 1080 / 100 Hz
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje  VA/  Edge LED
Kontrast/Svjetlina 4000:1/ 250 cd/m2
Vrijeme odziva  4ms
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori HDMI 1.4, VGA, 3,5 mm

U najnižem cjenovnom rangu moguće je pronaći ogroman broj monitora koji imaju podjednake specifikacije. Teško se može očekivati neko preveliko odudaranje od standardnih formula što se tiče kvalitete izrade, tehnologije panela i ergonomije. Pa ipak, i tu gdje je konkurencija velika postoje modeli koji po nekim karakteristikama odskaču, a jedan od tih pristupačnih all-around modela za kuću i urede je i Philips 271V8LAB/00 koji na našem tržištu kreće od 125 eura pa na više. Izdvaja se po relativno visokom kontrastu, kvalitetnom prikazu boja i nešto višoj stopi osvježavanja panela.

Monitor ima skromnu opremljenost s jednim HDMI 1.4 te old-school VGA konektorom
Vizualno vas monitor neće oboriti s nogu. Plastično kućište i ovalna baza s kratkim robusnim stalkom koji nema baš napredne ergonomske mogućnosti s jedne stane i tanki rubovi oko VA panela s druge strane čine dizajn Philipsovog modela. Umjesto joysticka, ispod ekrana na desnoj strani su tipke za upravljanje OSD izbornikom, a osobito je skromna ponuda konektora koja se sastoji od HDMI 1.4 i VGA koji je očito usmjeren prema potencijalnim kupcima u uredima koji imaju stariji hardver. Tu je još 3,5 mm audio konektor.

Philips 271V8LAB/00 ima VA panel visokog kontrasta i sa 100 Hz uz Adaptive Sync tehnologiju
Philips  271V8LAB/00 dolazi s VA panelom Full HD rezolucije i znatno višeg kontrasta u odnosu na IPS konkurenciju. Osim toga, monitor ima svjetlinu od 250 cd/m2 što je u redu za uredske uvjete i upotrebu za sve namjene kod kuće, a ističe se pokrivanjem 100% sRGB spektra. Philipsov model ima  i 100 Hz stopu osvježavanja panela uz podršku za FreeSync, pa nema prepreke niti za vrlo ugodno igranje na ovom monitoru. Kao i većina novim modela, tu je LowBlue način rada za smanjenje štetne plave svjetlosti. Kao dodatan plus Philips  271V8LAB/00 monitora dolaze stereo zvučnici snage po 2W.

Ukupno se radi o vrlo solidnom jeftinijem modelu koji se ističe visokim kontrastom, dobrim prikazom boja i podrškom za 100 Hz uz FreeSync. Ono što najviše nedostaje u 2025. godini je USB C konektor i ergonomska podešenja poput onog po visini ili pivot opcija.



