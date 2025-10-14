Philips Evnia 25M2N3200U - 310 Hz za natjecateljske eSports gamere

Philips Evnia 25M2N3200U stvoren je za natjecateljske gamere kojima donosi trostruku prednost – brzine, preciznosti i vizualne jasnoće u svakom kadru

Philips je predstavio novi model iz svoje Evnia linije, 25M2N3200U, namijenjen prvenstveno igračima koji traže brz odziv i visoku frekvenciju osvježavanja. Monitor ima 24,5-inčni Fast IPS zaslon u omjeru 16:9, s maksimalnom svjetlinom do 450 cd/m² i vremenom odziva od 1 ms. Osnovna frekvencija osvježavanja iznosi 300 Hz, a moguće ju je overclockati na 310 Hz.

Što se tiče prikaza boja, pokrivenost spektra je solidna: 91 % Adobe RGB, 91 % DCI-P3, 123 % sRGB i 100 % NTSC. Monitor posjeduje i VESA DisplayHDR 400 certifikat, što znači da podržava osnovni HDR prikaz.

Evnia 25M2N3200U Philips

Zahvaljujući Smart MBR tehnologiji (Motion Blur Reduction) s odzivom od 0,3 ms, slika ostaje oštra i pri brzim pokretima, što je korisno u brzim igrama. Full HD rezolucija u kombinaciji sa SmartContrast funkcijom automatski prilagođava kontrast i pozadinsko osvjetljenje ovisno o sadržaju na ekranu.

Monitor nudi nekoliko dodatnih značajki usmjerenih na igrače. SmartImage Game omogućuje brzi pristup OSD izborniku s unaprijed definiranim postavkama za različite žanrove igara (FPS, utrke, strategije u stvarnom vremenu itd.). Tu su i Smart Crosshair, koji automatski prilagođava boju nišana radi bolje vidljivosti, te Smart Sniper za preciznije ciljanje pri uvećanju. Stark ShadowBoost dodatno ističe tamne dijelove slike bez preeksponiranja svijetlih, što može pomoći u igrama s puno sjenovitih scena.

Evnia Precision Center omogućuje korisnicima detaljno podešavanje postavki prema vlastitim preferencijama. Postolje je potpuno podesivo, a uključene su i tehnologije za smanjenje naprezanja očiju poput Flicker-Free i LowBlue Mode, što može biti korisno tijekom duljih sesija.

Od priključaka, monitor ima dva HDMI 2.0 ulaza, jedan DisplayPort 1.4 te izlaz za slušalice. U prodaji se očekuje sredinom listopada 2025. godine, po preporučenoj cijeni od 199 €.