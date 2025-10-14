Philips Evnia 25M2N3200U - 310 Hz za natjecateljske eSports gamere

Philips Evnia 25M2N3200U stvoren je za natjecateljske gamere kojima donosi trostruku prednost – brzine, preciznosti i vizualne jasnoće u svakom kadru

Stjepan Bilić utorak, 14. listopada 2025. u 03:10
Evnia 25M2N3200U 📷 Philips
Evnia 25M2N3200U Philips

Philips je predstavio novi model iz svoje Evnia linije, 25M2N3200U, namijenjen prvenstveno igračima koji traže brz odziv i visoku frekvenciju osvježavanja. Monitor ima 24,5-inčni Fast IPS zaslon u omjeru 16:9, s maksimalnom svjetlinom do 450 cd/m² i vremenom odziva od 1 ms. Osnovna frekvencija osvježavanja iznosi 300 Hz, a moguće ju je overclockati na 310 Hz.

Što se tiče prikaza boja, pokrivenost spektra je solidna: 91 % Adobe RGB, 91 % DCI-P3, 123 % sRGB i 100 % NTSC. Monitor posjeduje i VESA DisplayHDR 400 certifikat, što znači da podržava osnovni HDR prikaz.

Evnia 25M2N3200U 📷 Philips
Evnia 25M2N3200U Philips

Zahvaljujući Smart MBR tehnologiji (Motion Blur Reduction) s odzivom od 0,3 ms, slika ostaje oštra i pri brzim pokretima, što je korisno u brzim igrama. Full HD rezolucija u kombinaciji sa SmartContrast funkcijom automatski prilagođava kontrast i pozadinsko osvjetljenje ovisno o sadržaju na ekranu.

Monitor nudi nekoliko dodatnih značajki usmjerenih na igrače. SmartImage Game omogućuje brzi pristup OSD izborniku s unaprijed definiranim postavkama za različite žanrove igara (FPS, utrke, strategije u stvarnom vremenu itd.). Tu su i Smart Crosshair, koji automatski prilagođava boju nišana radi bolje vidljivosti, te Smart Sniper za preciznije ciljanje pri uvećanju. Stark ShadowBoost dodatno ističe tamne dijelove slike bez preeksponiranja svijetlih, što može pomoći u igrama s puno sjenovitih scena.

Evnia 25M2N3200U &#128247; Philips

Evnia Precision Center omogućuje korisnicima detaljno podešavanje postavki prema vlastitim preferencijama. Postolje je potpuno podesivo, a uključene su i tehnologije za smanjenje naprezanja očiju poput Flicker-Free i LowBlue Mode, što može biti korisno tijekom duljih sesija.

Od priključaka, monitor ima dva HDMI 2.0 ulaza, jedan DisplayPort 1.4 te izlaz za slušalice. U prodaji se očekuje sredinom listopada 2025. godine, po preporučenoj cijeni od 199 €.



HI-FI SETUP TJEDNA

Novosti

Audio-Technica & Elipson

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Streaming pojačalo za najzahtjevnije slušatelje.

Akcija

WiiM Amp Ultra silver

WiiM Amp Ultra streaming pojačalo s 2x100W snage pri 8Ω i Class-D PFFB tehnologijom pruža čist i detaljan zvuk. Nudi HDMI ARC, optički, RCA, sub izlaz, USB audio, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6, ugrađeni DAC, EQ, multi-room podršku i 3,5” zaslon te podršku za vodeće streaming servise.

2.549 € 599 € Akcija

Gen2 Folded Motion® XT visokotonac.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Samostojeći zvučnik, frekvencijskog odziva 31Hz–25kHz, osjetljivosti 92dB i impedancije 4Ω. Opremljen Gen2 Obsidian Folded Motion XT visokotoncem, 6.5” Kevlar® srednjetoncem i tri 6.5” aluminijska woofera. Snaga pojačala 20–450W.

4.999 € 5.579 € Akcija

12. generacija Uni-Q® drivera s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF R3 META

R3 Meta trosmjerni zvučnik za police dijeli iste pokretačke snage kao vrhunski R11 Meta. Sadrži 12. generaciju Uni-Q® drajvera s MAT™ i snažnim 16,5 cm hibridnim aluminijskim bas drajverom.

2.069 € 2.300 € Akcija

Jednostavan multiroom sustav.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi

1.999 € 2.499 € Akcija

Dali tradicija u elegantnom izdanju.

Akcija

DALI Oberon 7

Podnostojeći zvučnici, frekvencijski odziv 36 - 26,000 Hz, 6 ohma, SPL 110dB, preporučena snaga pojačala 30 - 180 W, low frequency driver sa konusom od drvenih vlakana.

999 € 1.199 € Akcija

Potpuno automatizirani gramofon s podkonstrukcijom.

Akcija

PRO-JECT Automat A2 2M Red

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina 33/45/78 RPM. Potpuno automatski s prigušenim aluminijskim platom, 8,3” tonarmom (211 mm, previs 19,5 mm). Wow & flutter 0,12–0,14%, odskakanje 0,22–0,27%, omjer signal/šum 74 dB.

1.099 € 1.153,33 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi