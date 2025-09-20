Philips Evnia 27M2N5901A je IPS gaming monitor s 4K rezolucijom, Ambiglowom i Dual Mode načinom rada

Ovaj model iz Evnia serije preuzima atraktivan dizajn, ali stiže i s nižom cijenom zahvaljujući IPS tehnologiji. Dual Mode označava 160 Hz refresh rate pri 4K rezoluciji i brzo prebacivanje na Full HD i 320 Hz, a tu je i brzi odziv ispod 1 milisekunde

Bug.hr subota, 20. rujna 2025. u 06:30
SPECIFIKACIJE – Philips Evnia 27M2N5901A
Ekran 27'' (3840 x 2160) / 160 Hz (Full HD - 320 Hz)
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje Brzi IPS/ Edge LED
Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 350 cd/m2 (450 peak)
Vrijeme odziva  0,5 ms (GTG)
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori 2x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB C, 2 x USB Type A, USB Type B, 3.5 mm

Philips Evnia monitori pokrivaju širok spektar tehnologija prikaza i veličina ekrana, no imaju i nekoliko zajedničkih karakteristika. Prije svega donose malo otmjeniji dizajn s bijelom bojom koja se proteže među modelima, a uz to se radi o modelima namijenjenim igračima. I dok se na onom najskupljem dijelu spektra nalaze OLED monitori, Philips Evnia 27M2N5901A je uređaj koji se oslanja na IPS tehnologiju uz koju se nudi Dual Mode način rada, prepoznatljiva Ambiglow tehnologija i bogata opremljenost.

Philips Evnia 27M2N5901A ima standardan dizajn serije s kombinacijom bijele i tankih crnih rubova oko ekrana
U stilu serije, monitor dolazi s prepoznatljivim metalnim stalkom u obliku obrnutog slova v, a robusni stalak omogućuje i napredna ergonomska podešenja poput onog po visini, pivot način, zakretanje i namještanje po nagibu. Kao kontrast prevladavajućoj bijeloj, tu su tanki rubovi s tri strane ekrana naprijed. Svi su konektori smješteni na stražnjoj strani i gledaju prema dolje, a tu su redom dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 i USB C od video konektora te dva USB A, USB B i 3,5 mm audio priključci.

Ovaj 4K IPS monitor dolazi sa 160 Hz i zahvaljujući Dual Mode načinu brzo se može prebaciti na Full HD rezoluciju i 320 Hz
Monitor dolazi s IPS panelom dijagonale 27'' i visokom rezolucijom od 3840 x 2160 piksela sa standardnim kontrastom koji nudi ova tehnologija i svjetlinom od 350 cd/m2. Monitor ima i VESA DisplayHDR 400 certifikat koji označava mogućnost HDR prikaza i nešto više svjetline u tom načinu. Philips Evnia 27M2N5901A pokriva 130% sRGB te 95% DCI-P3 spektra i moguće ga je koristiti i u napredne poslovno kreativne svrhe. Ipak, među glavnim funkcionalnostima Philips izdvaja Dual Mode, odnosno lako prebacivanje između UHD rezolucije i 160 Hz stope osvježavanja panela te Full HD rezolucije i 320 Hz. Uz to, monitor ima brzi odziv od 1 ms GtG te 0,5 ms Smart MBR kao i podršku za AdaptiveSync.

Dodatak koji donose samo Philips monitori je Ambiglow, tehnologija dinamičnog ambijentalnog osvjetljenja slična Ambilightu na njihovim televizorima.

Među brojnim konektorima ističu se dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 te USB C
Za igrače su tu i dodatne opcije poput Smart Crosshair koji automatski mijenja boju nišana u nijansu koja se najbolje uklapa s pozadinom i Stark ShadowBoost za bolju vidljivost detalja u tamnim scenama te Smart Sniper za zumiranje više ciljeva istovremeno. Tu je još i KVM prekidač za upravljanje s više računala s pomoću jedne tipkovnice i miša, a standardna je i opremljenost LowBlue Mode načinom za smanjenje umora očiju. Cijena ovog monitora na hrvatskom tržištu je 379 eura, a dostupan će biti na policama domaćih trgovina od listopada 2025. godine.

 



