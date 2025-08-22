Vrijedi li 3D bez naočala na 27'' Acer Predator Spatial Labs View PSC27-2 monitoru oko 2000 eura?

Nova suradnja Acera i Spatial Labsa iznjedrila je gaming monitor dijagonale 27'' koji može u podržanih 200-injak igara prikazati 3D bez korištenja naočala, a osim toga se radi o gaming modelu s AHVA panelom, 4K rezolucijom i 160 Hz

Bug.hr petak, 22. kolovoza 2025. u 09:35
SPECIFIKACIJE – Acer Predator Spatial Labs View 3D PSC27-2
Ekran 27'' (3840 x 2160) / 160 Hz
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje  AHVA /edge LED
Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 400 cd/m2
Vrijeme odziva  4 ms
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori HDMI 2.1, DisplayPort 1.2, USB C
 3,5 mm audio

Ako se ne pokušavate nametnuti u najnapučenijoj klasi gaming monitora, već ste odabrali drugi put i na tržištu postoji samo jedan sličan model, onda možete i nametnuti visoku cijenu. Upravo takav recept je ponudio Acer s Predator SpatialLabs View 3D monitorom koji ima cijenu oko 2000 eura i tenutačno kao jedinog konkurenta koji prikazuje 3D bez naočala ima Samsung Odyssey G90XF. Glavna odlika ovog monitora je udruživanje s tvrtkom SpatialLabs koja donosi tehnologiju senzora koji prate pokrete glave i očiju te na taj način omogućuje stvaranje 3D efekta u podržanim aplikacijama i igrama, a potonjih je oko 200.

Neobičan dizajn ističe se najviše po izdvojenim zvučnicima koji "vise" sa svake strane ekrana
Neobičan dizajn ističe se najviše po izdvojenim zvučnicima koji "vise" sa svake strane ekrana

I dok s jedne strane dobivate vrlo napredne tehnologije, dizajn je iako donekle agresivno gamerski, više retro po mnogim stvarima. Napadne zaobljene metalne noge u obliku obrnutog slova vi relativno tanki stalak kao da su od drugog uređaja, ako gledamo prilično široke okvire oko samog panela. No, postoji razlog za nešto deblje rubove, budući da se iznad ekrana nalazi kamera i senzori koji prate pokrete očiju i glave kako bi u svakom trenutku monitor putem SpatialLabs softvera mogao prikazati 3D efekt. Još jedan dizajnerski neobični iskorak su dvije izdvojene kutije za zvučnike koje se nalaze ispod lijeve i desne strane monitora. U njima se nalaze stereo zvučnici snage 2,5 W koji također imaju podršku za prostorni zvuk.

Acer Predator Spatial Labs View 3D PSC27-2 prikazuje 3D bez naočala u skoro 200 igara, a i u 2D je sposoban 4K gaming model sa 160 Hz i FreeSync te G-Sycn podrškom
Acer Predator Spatial Labs View 3D PSC27-2 prikazuje 3D bez naočala u skoro 200 igara, a i u 2D je sposoban 4K gaming model sa 160 Hz i FreeSync te G-Sycn podrškom

Srce monitora čini AHVA panel koji je izvedenica IPS tehnologije koja omogućuje još bolje iskustvo iz širih kutova gledanja, a dijeli skromni kontrast. Acer je ponudio klasični 27'' monitor sa 16:9 usmjerenjem stranica i 4K rezolucijom koji i u običnom 2D načinu igranja donosi vrlo napredno iskustvo zahvaljujući 160 Hz refresh rateu i podršci za AMD FreeSync Premium i Nvidia G-Sync. Monitor donosi svjetlinu od 400 cd/m2 no ima sjajni premaz koji je dio Spatial Labs tehnologije, pa treba paziti oko smještanja. Da bi se dobio 3D efekt u igrama kojih je trenutačno podržano blizu 200 potrebno je instalirati SpatialLabs Experience aplikaciju koja omogućuje TrueGame listu igara i 3D profile. Tako, ako sa Steama skinete Baldours Gate 3 i primijenite SpatialLabs 3D profil, možete doživjeti Faerun u tri dimenzije. Monitor također dozvoljava pretvaranje 2D sadržaja u 3D, a ključno je da taj sadržaj bude preko cijelog ekrana.

 Acer Predator Spatial Labs View PSC27-2 podržava podešavanje po visini, nagibu i zakretanje. Straga se nalazi joystick s kojim upravljate OSD izbornikom, a od dostupnih konektora su tu HDMI, DisplayPort, USB C i 3,5 mm audio konektor. Za korištenje SpatialLabs tehnologije i 3D prikaza morate računalo spojiti putem HDMI i USB C konekcije. Cijena na našem tržištu varira između 1943 i 2293 eura.



