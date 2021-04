Valheim - Toliko toga, a tako malo vremena

Iako je Valheim moguće igrati solo, takav oblik iz vlastitog iskustva ne preporučujemo. Osim što je napredak vrlo spor i sve materijale trebamo sakupljati sami, borbe su najveća prepreka koja će vas od takve ludosti odvratiti. Prvi susret s trolovima, da ne spominjemo opasnije protivnike ili one glavne, bit će dovoljan da potražite pomoć prijatelja ili se preselite na kakav server dostupan svima, uz napomenu da oni podržavaju do deset igrača. Čak i sami developeri u opisu Valheima jasno navode da je preporučljivo imati ekipu od najmanje tri do pet igrača, koji će zajednički napredovati, pa imajte to na umu prije no što krenete u ovu beskonačnu avanturu.