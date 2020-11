AI BattleGround - studentsko natjecanje u Zagrebu

BEST Zagreb u suradnji s partnerima već petu godinu organizira hackathon u području umjetne inteligencije - AI BattleGround, najveće natjecanje tog tipa koje studenti organiziraju za studente.BEST Zagreb (Board of European Students of Technology) djeluje na zagrebačkom Sveučilištu posljednjih 20 godina. Ova organizacija okuplja studente europskih tehničkih i tehnoloških fakulteta na 93 lokacije unutar 34 europske zemlje. BEST okuplja motivirane mlade stručnjake iz STEM područja i radi na razvoju njihovih vještina kroz razne projekte, natjecanja i radionice.

Ove godine, AIBG će se održati 4. i 5. prosinca. Natjecanje traje 24 sata, a sudionici imaju 20 sati za programiranje i treniranjeumjetne inteligencije. Po završetku programiranja, kreirani botovi će se međusobno boriti sve dok najinteligentniji ne pobijedi. U suradnji s partnerima,osiguran je nagradni fond od 21.000 kuna: 12.000 kn za prvo, 6.000 kn za drugo i 3.000 kn za treće mjesto. Prethodnih godina natjecanje se održavalo u Stablu znanja, a ove godine, sukladno mjerama Nacionalnog stožera, natjecanje će se održati online.

Za sudjelovanje u natjecanju potrebno je ispuniti prijavu na službenim stranicama natjecanja do 22. studenog 2020.

Natjecatelji se mogu prijaviti samostalno ili u timu od 4 osobe, a sudjelovanje je besplatno.