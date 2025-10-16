Deset godina informatičkog natjecanja Dabar u Hrvatskoj uz obiteljski izazov

Najveće informatičko natjecanje u Hrvatskoj lani je okupilo više od 51 tisuću sudionika. Ove godine, za desetu obljetnicu, priprema se i poseban modul u kojem uz učenike može sudjelovati cijela obitelj

Republika Hrvatska je od 2016. godine uključena u međunarodnu inicijativu Bebras (Dabar) koja promiče informatiku i računalno razmišljanje među učiteljima i učenicima, ali i u široj javnosti. Dabar je osmišljen kako bi se svoj djeci omogućilo jednostavno sudjelovanje kroz online natjecanje, koje se sastoji od niza izazovnih zadataka osmišljenih od strane stručnjaka iz šezdesetak zemalja. Također od 2016. godine u izradi zadataka sudjeluju i hrvatske učiteljice i učitelji.

Ove godine obilježava se deset godina Dabra u Hrvatskoj. Prve godine u izazovu je pristupilo gotovo 6.000 sudionika, da bi prošle godine u njemu sudjelovalo više od 51.000 učenica i učenika osnovnih i srednjih škola.

Novi izazov za 10. obljetnicu

Izazov Dabar @ucitelji.hr se izvrsno nadovezuje na kurikularnu reformu kojom se potiče razvoj računalnog razmišljanja od prvog razreda osnovne škole kroz rješavanje primjerenih problemskih i logičkih zadataka, stvaranje strategija za analiziranje i rješavanje problema te programiranje čime se postupno uvodi učenike u svijet digitalne tehnologije.

Učenici se natječu u jednoj od pet kategorija:

MikroDabar za učenike 1. i 2. razreda OŠ,

MiliDabar za učenike 3. i 4. razreda OŠ,

KiloDabar za učenike 5. i 6 razreda OŠ,

MegaDabar za učenike 7. i 8. razreda i

GigaDabar za učenike svih razreda srednje škole.

Ove godine, povodom desetog izazova Dabar @ucitelji.hr u Hrvatskoj, pripremljen je i poseban obiteljski izazov – escape room pun zabavnih pitanja, logičkih zadataka i zanimljivih činjenica o izazovu Dabar i računalnom razmišljanju. Kroz 20 pitanja sudionici će istraživati kako je Dabar rastao i zašto je toliko poseban. Zadaci su pripremljeni za sve uzraste pa se cijela obitelj može uključiti – od najmanjih do odraslih.

Organizator natjecanja za Hrvatsku je udruga Suradnici u učenju uz podršku Hrvatskog saveza informatičara, Visokog učilišta Algebra i CARNET-a, a pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja. Projekt se provodi na platformi Moodle, uz obaveznu uporabu elektroničkog identiteta u sustavu AAI@edu.hr.