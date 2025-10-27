Hrvatska će na razini države u potpunosti zabraniti mobitele u osnovnim školama

Nakon niza gradova i škola koje su to već odlučile provesti samostalno, napokon bismo i na razini države trebali dobiti propis o zabrani korištenja mobitela za učenike osnovnih škola, čak i tijekom odmora

U Hrvatskom saboru održan je okrugli stol "Kradu li mobiteli i društvene mreže našoj djeci djetinjstvo?", čija je svrha bila otvoriti stručnu i javnu raspravu o utjecaju digitalnih tehnologija na obrazovanje, psihološki razvoj i zdravlje djece i mladih. Na okrugli stol pozvani su predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Ministarstva kulture i medija te Ministarstva zdravstva.

Stižu novi propisi

Tijekom rasprave novu i ključnu informaciju iznijela je posebna savjetnica ministra obrazovanja, Ivana Pavić Šimetin, koja je najavila da će Ministarstvo zaista u proceduru pustiti prijedlog zabrane korištenja mobitela za učenike osnovnih škola, tijekom cijelog vremena boravka u školi. Prijedlogu, smatra, nije mjesto u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, već u Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

Tim su pravilnikom već ionako regulirana neprihvatljiva ponašanja učenika, pa će i korištenje mobitela biti uvršteno među njih. Osim toga, donošenje novog pravilnika lakše je i brže od donošenja novog zakona. Izmjene Pravilnika već su u pripremi i "bit će brzo u proceduri, za mjesec do dva", poručila je Pavić Šimetin. "Već sada škole su jedino mjesto gdje djeca ne smiju koristiti mobitele, ali to je za sada samo pod nastavom, a izmjenama Pravilnika o pedagoškim mjerama će se za osnovne škole propisati da se ne mogu koristiti ni tijekom odmora", najavila je, uz dodatak da će se za srednje škole tražiti neki drugi model.

Očekivano, postavlja se i pitanje tko će i kako provoditi propise iz Pravilnika i na koji način, no o tome će se više vjerojatno doznati u narednim danima i tjednima, kad javnost dobije uvid u novi tekst Pravilnika. Pojedini gradovi, općine i škole u Hrvatskoj već su donijeli vlastita pravila o korištenju mobitela u školama, a ovo je prva inicijativa na razini države koja će se pozabaviti time – baš kao što je to slučaj i u nizu zemalja članica Europske unije.