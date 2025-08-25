Uoči početka nastavne godine dostupna je nova verzija e-Matice

Osvježeni sustav za obrazovne institucije donosi i brojna poboljšanja u funkcionalnosti i korisničkom iskustvu, sinkronizaciju s e-Dnevnikom, a bit će dostupna i za predškolske ustanove

Nova verzija sustava e-Matica uspješno je implementirana i sada je dostupna svim korisnicima, objavljeno je iz CARNET-a. Ona donosi značajna poboljšanja u području sigurnosti i zaštite podataka, uz unaprijeđenu usklađenost sa Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti. Time se korisnicima omogućuje još sigurnije, pouzdanije i učinkovitije korištenje sustava.

Nove funkcionalnosti

U odnosu na prethodnu verziju, nova e-Matica donosi i brojna poboljšanja u funkcionalnosti i korisničkom iskustvu, uključujući:

Jednostavniji postupak prijave – sada je moguć pristup i putem NIAS prijave, uz dosadašnji AAI@EduHr,

Pojednostavljeno pretraživanje i odabir škola prilikom kreiranja razrednih odjela,

Obavezan unos ugovora o zaposlenju prilikom dodavanja djelatnika za točniju evidenciju,

Napredniju pretragu djelatnika, uključujući filtriranje prema ustanovama,

Mogućnost unosa tjednih zaduženja za sve vrste ustanova, ne samo za srednje škole,

Bolju sinkronizaciju s drugim sustavima.

Jedna od najvažnijih nadogradnji je kvalitetnija i obostrana sinkronizacija s drugim ključnim obrazovnim sustavima, uključujući e-Dnevnik, NISpuSŠ (upisi u srednje škole) te eOŠ (upisi u osnovne škole). Ova sinkronizacija omogućuje automatski prijenos podataka koji su se ranije morali ručno unositi, čime se smanjuje mogućnost pogrešaka i administrativno opterećenje korisnika.

Nova e-Matica također pojednostavljuje i ubrzava unos podataka kod unosa polaznika koji nemaju OIB, podaci se automatski povlače iz sustava NISpuSŠ i eOŠ, a omogućeno je i dohvaćanje OIB-a roditelja iz OIB sustava. Prošireni su šifrarnici i dodani novi izvještaji, poput izvještaja o učenicima putnicima.

Proširenje na predškolske ustanove

Sada prvi put nova verzija e-Matice omogućuje vođenje evidencije i u predškolskim ustanovama, uključujući zaposlenike i polaznike. Time se značajno proširuje krug korisnika sustava i unaprjeđuje kvaliteta praćenja podataka u ranom i predškolskom odgoju.

Sustav je usklađen s važećim Pravilnikom o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama, kao i Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti, čime je osigurana viša razina zaštite podataka i sigurnosti rada.

Kroz buduće nadogradnje omogućit će i evidenciju specifičnih slučajeva propisanih Zakonom o odgoju i obrazovanju te će se s vremenom sve više prilagođavati potrebama korisnika, najavljeno je. U narednom razdoblju planiran je daljnji razvoj novih modula koji će dodatno unaprijediti administraciju i omogućiti veću automatizaciju ključnih procesa unutar odgojno-obrazovnih ustanova. Kako bi se korisnicima olakšao prijelaz na novu verziju sustava, uskoro će biti dostupni i edukativni webinari za korištenje e-Matice.