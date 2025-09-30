Baterija pametnog prstena nabubrila na prstu tehnološkog novinara

Samsungov Galaxy Ring donio je neočekivane probleme svojem vlasniku, a budući da je riječ o tech influenceru, o svemu je javnost vrlo brzo doznala. Slučaj je sretno okončan, a rezultate istrage očekujemo

Sandro Vrbanus utorak, 30. rujna 2025. u 16:10
📷 X / ZONEofTECH
X / ZONEofTECH

Daniel Rotar, tehnološki novinar, recenzent i influencer, poznat po svojem kanalu ZONEofTECH,našao se ovoga ponedjeljka u nezgodnoj situaciji. Vraćajući se s događanja Snapdragon Summit Event na Havajima, prije ukrcaja u avion u zračnoj je luci primijetio da mu se nešto događa sa Samsungovim pametnim prstenom na ruci. Baterija unutar prstena počela je bubriti, kao što se to ponekad događa s (također nešto češće Samsungovim) mobitelima. No, kad primijetite da se napuhuje baterija mobitela, lako ga je maknuti od sebe, tj. staviti na sigurno, ali u slučaju prstena – on će vam ostati zaglavljen na prstu, kao što je bilo i u ovom slučaju.

Neugodno iskustvo

Rotar je svoje iskustvo podijelio na X-u (čitaj: Twitteru) u stvarnom vremenu. U prvoj je objavi napisao "Ahhh, ovo nije dobro. Baterija mojeg Samsung Galaxy Ringa počela je bubriti". Naveo je da ga prst boli, podijelio i fotografiju na kojoj se vidi da mu to otežava cirkulaciju, kao i da pametni prsten ne može skinuti s prsta – sve netom prije nego što se treba ukrcati na let.

Druga objava uslijedila je nakon nešto više od dva sata. U njoj je Rotar napisao da mu je ukrcavanje na let uskraćeno te da će morati prenoćiti prije sljedećeg leta. Bio je poslan u bolnicu na hitni prijem, tamo su mu prsten uklonili s prsta, a objavio je i fotografije nabubrene baterije uz napomenu da više nikad neće nositi pametno prstenje. U svojim je objavama tagirao i Samsungove službene račune, no iz kompanije za sada nema dodanih informacija.

Što je moglo poći po zlu?

Ovdje je vrlo vjerojatno riječ o pojedinačnom incidentu, jer zasad ne postoje sumnje da bi Samsungovi pametni nosivi uređaji sustavno patili od problema bubrenja baterije. Naprotiv, ovo je prvi takav javno zabilježeni slučaj, a Samsung je do sada prodao preko milijun Galaxy Ringova. Ovaj tech novinar vjerojatno spada u kategoriju naprednih korisnika, pa njegovo korištenje odudara od standardnoga. Sam je napisao da je prije incidenta već bio promijenio dva zrakoplova te da je prsten pritom bio izložen promjenama tlaka, ali i da je prije putovanja s njime plivao u slanoj vodi. Također je naveo da je s baterijom sata imao problema, tj. da je primijetio da ona u posljednje vrijeme "drži" kraće od uobičajenoga.

📷 X / ZONEofTECH
X / ZONEofTECH

Takav splet okolnosti mogao je dovesti do incidenta s vjerojatnošću doslovno "jedan u milijun", no sreća u nesreći je u tome što se dogodilo upravo javnoj osobi iz domene tehnologije – pa je vrlo vjerojatno da ćemo o tom slučaju doznati mnogo više u narednom razdoblju. Nadamo se da će Samsung uzeti prsten na analizu te objaviti rezultate istrage, pogotovo stoga što je objave na X-u već vidjelo preko 10 milijuna ljudi.

Kako skinuti prsten?

Ovaj slučaj može nam dati i neke pouke u (malo vjerojatnom) slučaju da nam se tako nešto i samima dogodi. Kako je u ovom slučaju zapravo natečeni prsten skinut s natečenog prsta? U hitnoj su mu na prst stavili led kako bi ublažili otok i sve namazali medicinskim lubrikantom, pa je prsten naposlijetku skliznuo s prsta, bez potrebe za rezanjem. U slučaju da ga je trebalo rezati, na Galaxy Ringu postoji dio predviđen za to, na kojem se prsten može fizički razrezati bez utjecaja na bateriju. "Uradi sam" pokušaj skidanja prstena pomoću kreme te vode i sapuna nije uspio, a moguće je da je samo pogoršao situaciju pospješivši bubrenje baterije, kaže nesretni tech novinar.



Streaming pojačalo za najzahtjevnije slušatelje.

Akcija

WiiM Amp Ultra silver

WiiM Amp Ultra streaming pojačalo s 2x100W snage pri 8Ω i Class-D PFFB tehnologijom pruža čist i detaljan zvuk. Nudi HDMI ARC, optički, RCA, sub izlaz, USB audio, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6, ugrađeni DAC, EQ, multi-room podršku i 3,5” zaslon te podršku za vodeće streaming servise.

2.549 € 599 € Akcija

Gen2 Folded Motion® XT visokotonac.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Samostojeći zvučnik, frekvencijskog odziva 31Hz–25kHz, osjetljivosti 92dB i impedancije 4Ω. Opremljen Gen2 Obsidian Folded Motion XT visokotoncem, 6.5” Kevlar® srednjetoncem i tri 6.5” aluminijska woofera. Snaga pojačala 20–450W.

4.999 € 5.579 € Akcija

12. generacija Uni-Q® drivera s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF R3 META

R3 Meta trosmjerni zvučnik za police dijeli iste pokretačke snage kao vrhunski R11 Meta. Sadrži 12. generaciju Uni-Q® drajvera s MAT™ i snažnim 16,5 cm hibridnim aluminijskim bas drajverom.

2.069 € 2.300 € Akcija

Jednostavan multiroom sustav.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi

1.999 € 2.499 € Akcija

Dali tradicija u elegantnom izdanju.

Akcija

DALI Oberon 7

Podnostojeći zvučnici, frekvencijski odziv 36 - 26,000 Hz, 6 ohma, SPL 110dB, preporučena snaga pojačala 30 - 180 W, low frequency driver sa konusom od drvenih vlakana.

999 € 1.199 € Akcija

Potpuno automatizirani gramofon s podkonstrukcijom.

Akcija

PRO-JECT Automat A2 2M Red

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina 33/45/78 RPM. Potpuno automatski s prigušenim aluminijskim platom, 8,3” tonarmom (211 mm, previs 19,5 mm). Wow & flutter 0,12–0,14%, odskakanje 0,22–0,27%, omjer signal/šum 74 dB.

1.099 € 1.153,33 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi