Baterija pametnog prstena nabubrila na prstu tehnološkog novinara

Samsungov Galaxy Ring donio je neočekivane probleme svojem vlasniku, a budući da je riječ o tech influenceru, o svemu je javnost vrlo brzo doznala. Slučaj je sretno okončan, a rezultate istrage očekujemo

Daniel Rotar, tehnološki novinar, recenzent i influencer, poznat po svojem kanalu ZONEofTECH,našao se ovoga ponedjeljka u nezgodnoj situaciji. Vraćajući se s događanja Snapdragon Summit Event na Havajima, prije ukrcaja u avion u zračnoj je luci primijetio da mu se nešto događa sa Samsungovim pametnim prstenom na ruci. Baterija unutar prstena počela je bubriti, kao što se to ponekad događa s (također nešto češće Samsungovim) mobitelima. No, kad primijetite da se napuhuje baterija mobitela, lako ga je maknuti od sebe, tj. staviti na sigurno, ali u slučaju prstena – on će vam ostati zaglavljen na prstu, kao što je bilo i u ovom slučaju.

Neugodno iskustvo

Rotar je svoje iskustvo podijelio na X-u (čitaj: Twitteru) u stvarnom vremenu. U prvoj je objavi napisao "Ahhh, ovo nije dobro. Baterija mojeg Samsung Galaxy Ringa počela je bubriti". Naveo je da ga prst boli, podijelio i fotografiju na kojoj se vidi da mu to otežava cirkulaciju, kao i da pametni prsten ne može skinuti s prsta – sve netom prije nego što se treba ukrcati na let.

Ahhh…this is…not good.



My Samsung Galaxy Ring’s battery started swelling. While it’s on my finger 😬. And while I’m about to board a flight 😬



Now I cannot take it off and this thing hurts.



Any quick suggestions @SamsungUK @SamsungMobileUS? pic.twitter.com/LOO1kSlQUw — Daniel (@ZONEofTECH) September 29, 2025

Druga objava uslijedila je nakon nešto više od dva sata. U njoj je Rotar napisao da mu je ukrcavanje na let uskraćeno te da će morati prenoćiti prije sljedećeg leta. Bio je poslan u bolnicu na hitni prijem, tamo su mu prsten uklonili s prsta, a objavio je i fotografije nabubrene baterije uz napomenu da više nikad neće nositi pametno prstenje. U svojim je objavama tagirao i Samsungove službene račune, no iz kompanije za sada nema dodanih informacija.

Što je moglo poći po zlu?

Ovdje je vrlo vjerojatno riječ o pojedinačnom incidentu, jer zasad ne postoje sumnje da bi Samsungovi pametni nosivi uređaji sustavno patili od problema bubrenja baterije. Naprotiv, ovo je prvi takav javno zabilježeni slučaj, a Samsung je do sada prodao preko milijun Galaxy Ringova. Ovaj tech novinar vjerojatno spada u kategoriju naprednih korisnika, pa njegovo korištenje odudara od standardnoga. Sam je napisao da je prije incidenta već bio promijenio dva zrakoplova te da je prsten pritom bio izložen promjenama tlaka, ali i da je prije putovanja s njime plivao u slanoj vodi. Također je naveo da je s baterijom sata imao problema, tj. da je primijetio da ona u posljednje vrijeme "drži" kraće od uobičajenoga.

X / ZONEofTECH

Takav splet okolnosti mogao je dovesti do incidenta s vjerojatnošću doslovno "jedan u milijun", no sreća u nesreći je u tome što se dogodilo upravo javnoj osobi iz domene tehnologije – pa je vrlo vjerojatno da ćemo o tom slučaju doznati mnogo više u narednom razdoblju. Nadamo se da će Samsung uzeti prsten na analizu te objaviti rezultate istrage, pogotovo stoga što je objave na X-u već vidjelo preko 10 milijuna ljudi.

Kako skinuti prsten?

Ovaj slučaj može nam dati i neke pouke u (malo vjerojatnom) slučaju da nam se tako nešto i samima dogodi. Kako je u ovom slučaju zapravo natečeni prsten skinut s natečenog prsta? U hitnoj su mu na prst stavili led kako bi ublažili otok i sve namazali medicinskim lubrikantom, pa je prsten naposlijetku skliznuo s prsta, bez potrebe za rezanjem. U slučaju da ga je trebalo rezati, na Galaxy Ringu postoji dio predviđen za to, na kojem se prsten može fizički razrezati bez utjecaja na bateriju. "Uradi sam" pokušaj skidanja prstena pomoću kreme te vode i sapuna nije uspio, a moguće je da je samo pogoršao situaciju pospješivši bubrenje baterije, kaže nesretni tech novinar.